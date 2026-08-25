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Общество

Выборы депутатов Курултая: объявлены итоги голосования

Референдум, выборы, избирательный бюллетень, бюллетень, бюллетени, избирательная урна, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2026 12:16 Фото: Zakon.kz
Председатель Центральной избирательной комиссии Нурлан Абдиров на брифинге 25 августа 2026 года озвучил итоги голосования на выборах депутатов Курултая, которые прошли 23 августа, передает корреспондент Zakon.kz.
"Сегодня по итогам данных территориальных избирательных комиссий мы можем озвучить окончательные итоги голосования. Всего в Казахстане правом голоса обладают 12 623 289 человек. В голосовании приняли участие более 9 351 539 человек, что составляет 74,08% от общего числа избирателей", – сказал глава ЦИК РК.

По его словам, по сравнению с референдумом в этом голосовании приняли участие на 224 357 человек больше.

итоги выборов в Курултай, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2026 12:16

Фото: ЦИК

Пятипроцентный барьер преодолели пять партий:

  • "Әділет" – 71,17% голосов;
  • "Ауыл" – 6,26%;
  • Respublica – 5,56%;
  • ОСДП – 5,11%;
  • "Ак жол" – 5,21%.

За вариант "против всех" проголосовали 2,51% избирателей.

"В итоге пять партий прошли на процедуру распределения мандатов. Две партии, не набравшие необходимое количество голосов, не проходят", – сказал глава ЦИК.

В итоге партии получат следующее количество мандатов:

  • "Әділет" – 110;
  • Ауыл" – 10;
  • Respublica – 9;
  • ОСДП – 8;
  • "Ак жол" – 8.

Выборы в Курултай прошли в Казахстане 23 августа 2026 года. В этот день на брифинге для представителей СМИ глава государства рассказал, что связывает большие надежды с избранием Курултая, и считает, что он придаст большой импульс развитию Казахстана. Касым-Жомарт Токаев также анонсировал изменения в составе правительства.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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