Казахстанцы массово жалуются на качество бензина – комментарий Минэнерго
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр энергетики Ерлан Аккенженов 25 августа 2026 года на брифинге в правительстве прокомментировал жалобы казахстанцев на качество производимого в стране бензина, передает корреспондент Zakon.kz.
По его словам, сейчас министерство расследует этот вопрос.
"Мой заместитель находится на Павлодарском НПЗ, совместно с заместителем председателя Комитета техрегулирования и метрологии. Они сейчас исследуют и отбирают пробы на предмет возможного нарушения технологий производства бензина", – сказал Аккенженов.
Он также сообщил, что в страну прибудет новая партия бензина.
"АЗС жалуются на завод, завод жалуется на АЗС. Точнее, они говорят возможные причины. Это нам предстоит определить. Новые партии бензина уже в пути, и они должны прибыть в кратчайшие сроки", – прокомментировал министр.
Ранее глава Минэнерго признался, что Казахстан не обеспечивает себя авиатопливом.
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