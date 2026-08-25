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Общество

Казахстанцы массово жалуются на качество бензина – комментарий Минэнерго

АЗС, бензоколонка, бензоколонки, заправка, заправки, бензин, автозаправка, автозаправки, цены на бензин, стоимость бензина, автозаправочная станция, автозаправочные станции, повышение цен на бензин, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2026 12:35 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр энергетики Ерлан Аккенженов 25 августа 2026 года на брифинге в правительстве прокомментировал жалобы казахстанцев на качество производимого в стране бензина, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, сейчас министерство расследует этот вопрос.

"Мой заместитель находится на Павлодарском НПЗ, совместно с заместителем председателя Комитета техрегулирования и метрологии. Они сейчас исследуют и отбирают пробы на предмет возможного нарушения технологий производства бензина", – сказал Аккенженов.

Он также сообщил, что в страну прибудет новая партия бензина.

"АЗС жалуются на завод, завод жалуется на АЗС. Точнее, они говорят возможные причины. Это нам предстоит определить. Новые партии бензина уже в пути, и они должны прибыть в кратчайшие сроки", – прокомментировал министр.

Ранее глава Минэнерго признался, что Казахстан не обеспечивает себя авиатопливом.

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Азамат Сыздыкбаев
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