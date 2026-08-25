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Общество

Плохую новость сообщили жителям Шымкента касательно оплаты проезда в автобусах

Пассажиры, автобус , фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2026 19:42 Фото: Zakon.kz
В Шымкенте с 1 октября до 800 тенге подорожают карты для оплаты проезда в общественном транспорте, передает Zakon.kz.

Otyrar сообщает, что сейчас транспортная карта стоит 550 тенге, но с 1 октября ее цена вырастет до 800 тенге. Представители компании объясняют, что средства необходимы для покрытия расходов на изготовление карты, в том числе на печать фотографии, производство и доставку карт, а также оплату труда сотрудников.

"С 1 октября мы вынуждены повысить стоимость транспортной карты до 800 тенге. Это связано с расходами на ее изготовление, логистику, нанесение фотографии на карту, а также заработную плату сотрудников. В целом повышение связано с операционными расходами. Это касается не только Шымкента – в Алматы и Астане стоимость карт составляет от 800 до 1 000 тенге. Поэтому мы даем жителям города, школьникам и студентам возможность приобрести карты до октября", – говорит руководитель ТОО "Smart Mobility" Акылбек Ахметуалиулы.

Оформить транспортную карту можно как офлайн, так и онлайн – через приложение для общественного транспорта. Для получения карты офлайн нужно подготовить необходимые документы. Например, школьникам понадобится справка, подтверждающая, что они обучаются в школе на территории города.

"Карта предназначена только для школьников Шымкента. Поэтому нам необходим этот документ. Однако к нам часто приходят родители из Туркестанской области. Мы не можем оформить им такую карту. Если школа находится в Шымкенте, справку нужно предоставить только один раз. Даже если карта будет потеряна, повторно приносить справку не потребуется. После того как данные один раз внесены в базу, они сохраняются в архиве", – добавила специалист ТОО "Smart Mobility" Диана Ешболатова.

По решению акимата Шымкента право на бесплатный проезд в общественном транспорте имеют 14 категорий граждан. Чтобы ездить бесплатно, они должны иметь при себе транспортные карты. Всего в городе картами пользуются более 200 тыс. человек. Около 80 тыс. из них – школьники. При этом ежедневно общественным транспортом пользуются порядка 700 тыс. пассажиров.

Более 100 тыс. оплачивают проезд транспортной картой, остальные производят оплату через мобильных операторов, приложение для общественного транспорта или банковские приложения.

Ранее хорошую новость сообщили жителям Астаны про бесплатный проезд в автобусах и LRT.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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