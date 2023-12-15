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Астанчан предупредили о проблемах с оплатой проезда в автобусах

Астанчан предупредили о проблемах с оплатой проезда в автобусах Фото: автопарк №1
В общественном транспорте столицы 15 декабря могут быть проблемы с оплатой проезда в связи с переходом на новую электронную систему, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ТОО "City Transportation Systems", сейчас в Астане идет переход на новую электронную систему оплаты проезда (ЭСОП). В связи с этим могут наблюдаться проблемы с оплатой и активацией.

В компании напомнили, что переходят на онлайн-систему. Помимо имеющихся сейчас способов оплаты проезда, жители и гости столицы теперь смогут платить за проезд:

  • с помощью банковской карты;
  • через QR-код на планшете;
  • при помощи Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay;
  • по Bluetooth через мобильное приложение Avtobys.kz.


"На данный момент новое оборудование ЭСОП успешно внедрили на 764 автобусах. Идет замена QR-кодов на маршрутах. Активация платежа временно возможна только на валидаторах старого образца и RTVM-автоматах. Адреса их расположения указаны на сайте transcard.kz", – сообщили в CTS.

Ранее стало известно, что в алматинском метро запустили инновационный сервис Face Pay – оплату проезда с помощью технологии распознавания лица.

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