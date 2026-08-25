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Общество

Около двух тысяч абонентов остались без газа в Шымкенте

Почти 2 тысячи абонентов остались без газа после аварии в Шымкенте, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2026 22:35 Фото: magnific.com
В Шымкенте во время земляных работ повредили газопровод, после чего произошло возгорание. Огонь охватил грузовые автомобили и буровое оборудование, из-за чего почти две тысячи абонентов остались без голубого топлива, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, прибывшие пожарные потушили пламя и не подпустили его к жилым домам. В это время газовые службы оперативно отключили подачу – без топлива остались 1,5 тыс. частных домов, 340 квартир и десятки других объектов.

В отношении компании, которая проводила земляные работы, начали проверку, так как ранее ее уже предупреждали о технике безопасности. Восстановить подачу газа обещают 25 августа.

"18 августа специалисты филиала прибыли на место и показали охранную зону газопровода. Чтобы обозначить ее, предупредили, что вблизи газопровода нельзя проводить земляные работы с использованием техники, а копать разрешается только вручную. Однако подрядная организация не приняла это во внимание и выполнила наклонно-направленное бурение. В результате и произошла эта авария". Замначальника отдела Шымкентского производственного филиала АО QazaqGaz Aimaq Эльдар Куандыков

Ранее сообщалось, что грузовик и буровое оборудование загорелись у газопровода в Шымкенте.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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