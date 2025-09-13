В Шымкенте автомобиль наехал на газопровод и оставил без газа тысячи горожан
Ночью 13 сентября 2025 года в Шымкенте произошла авария на газопроводе. На место происшествия вызваны сотрудников Абайского районного управления полиции, сообщает Zakon.kz.
13 сентября в 00:27 в диспетчерскую аварийно-диспетчерской службы поступило сообщение от абонента о повреждении газопровода на пересечении проспекта Абая и улицы Аскарова, пишетOtyrar.
"Аварийная бригада прибыла на место происшествия и установила, что автомобиль марки Mercedes наехал на надземный газопровод высокого давления. Специалисты оперативно локализовали утечку газа, перекрыв задвижку в колодце по улице Калдаякова", – говорится в сообщении издание.
В результате аварии временно приостановлено газоснабжение:
ПГБ-27 — 10 ШРП,
46 КПД,
276 ГРПШ (2092 абонента);
ПГБ-128 — 7 ШРП, 21 КПД, 728 ГРПШ (1950 абонентов, 553 квартиры);
ПГБ-16 — 50 КПД (около 3000 абонентов);
КПБ — около 40 единиц оборудования.
Ранее сообщалось, что в Алматы приняли решение перенести сроки ремонта старого газопровода, который расположен в районе проспекта аль-Фараби
