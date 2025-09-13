В Шымкенте автомобиль наехал на газопровод и оставил без газа тысячи горожан

Ночью 13 сентября 2025 года в Шымкенте произошла авария на газопроводе. На место происшествия вызваны сотрудников Абайского районного управления полиции, сообщает Zakon.kz.

13 сентября в 00:27 в диспетчерскую аварийно-диспетчерской службы поступило сообщение от абонента о повреждении газопровода на пересечении проспекта Абая и улицы Аскарова, пишетOtyrar.

"Аварийная бригада прибыла на место происшествия и установила, что автомобиль марки Mercedes наехал на надземный газопровод высокого давления. Специалисты оперативно локализовали утечку газа, перекрыв задвижку в колодце по улице Калдаякова", – говорится в сообщении издание.

В результате аварии временно приостановлено газоснабжение: ПГБ-27 — 10 ШРП, 46 КПД, 276 ГРПШ (2092 абонента); ПГБ-128 — 7 ШРП, 21 КПД, 728 ГРПШ (1950 абонентов, 553 квартиры); ПГБ-16 — 50 КПД (около 3000 абонентов); КПБ — около 40 единиц оборудования.

