#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
540.84
634.46
6.43
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
540.84
634.46
6.43
Происшествия

В Шымкенте автомобиль наехал на газопровод и оставил без газа тысячи горожан

Газовая плита, газовые плиты, конфорки, газ, подача газа, отключение газа, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2025 13:45 Фото: pixabay
Ночью 13 сентября 2025 года в Шымкенте произошла авария на газопроводе. На место происшествия вызваны сотрудников Абайского районного управления полиции, сообщает Zakon.kz.

13 сентября в 00:27 в диспетчерскую аварийно-диспетчерской службы поступило сообщение от абонента о повреждении газопровода на пересечении проспекта Абая и улицы Аскарова, пишетOtyrar.

"Аварийная бригада прибыла на место происшествия и установила, что автомобиль марки Mercedes наехал на надземный газопровод высокого давления. Специалисты оперативно локализовали утечку газа, перекрыв задвижку в колодце по улице Калдаякова", – говорится в сообщении издание.

В результате аварии временно приостановлено газоснабжение:

ПГБ-27 — 10 ШРП,

46 КПД,

276 ГРПШ (2092 абонента);

ПГБ-128 — 7 ШРП, 21 КПД, 728 ГРПШ (1950 абонентов, 553 квартиры);

ПГБ-16 — 50 КПД (около 3000 абонентов);

КПБ — около 40 единиц оборудования.

Ранее сообщалось, что в Алматы приняли решение перенести сроки ремонта старого газопровода, который расположен в районе проспекта аль-Фараби

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
Читайте также
Муж с женой попали в серьезное ДТП в нижней части Алматы
Происшествия
13:25, Сегодня
Муж с женой попали в серьезное ДТП в нижней части Алматы
Полицейские задержали скотокрадов на месте преступления в ЗКО
Происшествия
11:11, Сегодня
Полицейские задержали скотокрадов на месте преступления в ЗКО
В Шахтинске пожарным удалось вовремя вывести человека из горящей квартиры
Происшествия
00:48, 13 сентября 2025
В Шахтинске пожарным удалось вовремя вывести человека из горящей квартиры
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: