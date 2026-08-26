Пожарная опасность, бури и сильные дожди: опубликовано штормовое предупреждение

В ряде регионов Казахстана на 27 августа 2026 года объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Актюбинской области ночью на севере, днем на северо-востоке ожидаются небольшой дождь, гроза. Ночью и утром в центре области туман. Ветер северо-западный, ночью на юге, востоке, в центре порывы 15-20 м/с. В центре и на северо-востоке высокая, по области чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В области Улытау и Жезказгане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылординской области ночью на севере небольшой дождь, гроза, днем пыльная буря. Ветер восточный с переходом на западный, днем на севере порывы 15-20 м/с. По области и в Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Карагандинской области на юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Атырауской области и Атырау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Алматинской области ветер северо-восточный, восточный, днем на востоке порывы 18 м/с. В центре, на западе, востоке области и в Конаеве сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В области Жетысу ночью и утром в горных районах туман. Ветер северо-восточный, на востоке порывы 15-20 м/с. В центре, на юге, востоке области и в Талдыкоргане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области ночью на севере дождь, гроза, на востоке и в горных районах осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром на севере и востоке туман. Ветер юго-западный с переходом на восточный, днем на севере и востоке порывы 15-18 м/с.

В области Абай ночью и утром на севере и в центре туман. На юго-западе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Мангистауской области на западе, севере и в центре ожидаются дождь, гроза. Ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. На западе и севере области, а также в Актау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Костанайской области ожидаются дождь, гроза, на севере и западе временами сильный дождь, днем на западе и востоке град, шквал. Ветер северо-западный, на юге и востоке порывы 15-20 м/с. На северо-западе и востоке высокая, на юге, юго-востоке и в центре чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае ожидаются дождь, гроза.

В Западно-Казахстанской области днем на севере небольшой дождь, гроза. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на северо-западе – высокая. В Уральске днем небольшой дождь, гроза.

В Павлодарской области ночью и утром на западе и севере туман. Ветер юго-восточный, днем на севере и востоке порывы 15-20 м/с.

В Акмолинской области днем на западе, севере и юге ожидаются дождь, гроза, град, шквал, пыльная буря. Ветер южный, юго-западный, днем порывы 15-20, временами 25 м/с. В Кокшетау днем дождь, гроза, ветер юго-западный с порывами 15-18 м/с.

В Северо-Казахстанской области ночью на западе, севере и юге дождь, гроза. Днем дождь, гроза, на западе и севере сильный дождь, град, шквал, пыльная буря. Ночью и утром на юге и востоке туман. Ветер юго-западный, западный, порывы 15-20, днем на западе и севере до 25 м/с. В Петропавловске ожидаются дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер юго-западный, западный, 15-20, порывы 25 м/с.

В Жамбылской области ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке и в горных районах 15-20 м/с. По области и в Таразе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

О том, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте 27-29 августа, можете узнать здесь.