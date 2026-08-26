Грозы и град надвигаются на Астану, а что ждет Алматы и Шымкент – обновленный прогноз на 27-29 августа

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Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили обновленный прогноз на 27, 28 и 29 августа 2026 года по трем крупнейшим мегаполисам страны. Из него следует, что на Астану надвигаются грозы и град, а в Алматы и Шымкенте ожидается погода без осадков, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 27 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +28+30°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +28+30°С. 28 августа: переменная облачность, временами дожди, грозы, днем град. Ветер северо-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +23+25°С.

переменная облачность, временами дожди, грозы, днем град. Ветер северо-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +23+25°С. 29 августа: переменная облачность, временами дожди, днем грозы. Ветер северо-западный, северный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +16+18°С. Прогноз погоды по Алматы 27 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +30+32°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +30+32°С. 28 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +31+33°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +31+33°С. 29 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +32+34°С. Материал по теме Каким будет сентябрь в Алматы: когда придет осеннее похолодание и ждать ли "бабьего лета" Прогноз погоды по Шымкенту 27 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +34+36°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +34+36°С. 28 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем +33+35°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем +33+35°С. 29 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +33+35С. Материал по теме Названы главные климатические риски для Казахстана Ранее синоптики сообщили, что на Казахстан в ближайшие дни обрушатся резкое похолодание до +12°С и сильные дожди. Подробнее о погоде на 27, 28 и 29 августа 2026 года можете узнать по ссылке.

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