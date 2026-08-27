Конфисковали шесть квартир, машину, активы на 280 млн тенге: ростовщика-миллиардера осудили в Казахстане

В Северо-Казахстанской области вынесли приговор мужчине, разбогатевшему на незаконной выдаче кредитов, сообщает Zakon.kz.

В Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) 27 августа 2026 года рассказали, что следствие установило обстоятельства 78 эпизодов незаконной выдачи займов. В большинстве заемщиками становились люди, остро нуждавшиеся в деньгах и не имевшие возможности получить банковское финансирование.

Для выдачи займов использовались две схемы.

В первом случае нотариально оформлялся договор займа, однако фактические условия сделки в нем не отражались. В указанную сумму включались как выданные заемщику средства, так и проценты за весь период пользования займом. Делалось это под залог имущества заемщика.

"Во втором случае факт займа маскировался под договор купли-продажи. Деньги за имущество фактически не передавались, а само имущество использовалось как обеспечение займа. После возврата денежных средств договор расторгался и имущество возвращалось владельцу", – рассказали в АФМ.

Таким образом, под видом гражданско-правовых сделок фактически проводилась систематическая выдача денег под проценты с залогом имущества.

В результате незаконной деятельности получен преступный доход в размере 774 млн тенге, на который мужчина покупал дорогостоящие активы.

Его осудили к двум годам ограничения свободы Приговором суда в доход государства конфискованы шесть квартир, автомобиль Toyota RAV4, мотоцикл Kawasaki KLX250, а также ценные бумаги стоимостью 280 млн тенге.

Приговор суда не вступил в законную силу.

За аналогичное преступление осудили жителя Костаная. Не имея лицензии, он организовал выдачу займов под залог имущества, под 120%. Сумма его дохода превысила 1 млрд тенге.