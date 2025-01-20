Трое казахстанцев лишились свободы и имущества на 400 млн тенге из-за бизнеса по обмену криптовалюты

В Северо-Казахстанской области вынесли приговор по факту незаконного оборота цифровых активов, сообщает Zakon.kz.

По информации Агентства по финансовому мониторингу от 20 января 2025 года, трое граждан, не имея соответствующей лицензии, осуществляли операции по приему и обмену криптовалюты от различных людей.

"В результате незаконных обменных операций организаторы схемы переводили цифровые активы в национальную валюту за вознаграждение. Общий оборот составил более 681 млн тенге. Установлено, что 380 человек совершали транзакции по криптовалюте с подсудимыми, что подтверждается банковскими выписками. Суд вынес приговор в отношении трех фигурантов. Они осуждены на сроки от 2,5 до 3,5 лет с конфискацией имущества", – рассказали в АФМ.

У осужденных конфисковано имущество на сумму около 400 млн тенге, включая активы на сумму около 10 млн тенге, недвижимость стоимостью 150 млн тенге, пять автомобилей на общую сумму 213 млн тенге, квадроцикл за 12 млн тенге и дорогостоящее компьютерное оборудование.

В АФМ напоминают, что незаконные криптообменники не идентифицируют своих клиентов и не выявляют подозрительные операции. Именно поэтому их услугами зачастую пользуются преступники, прежде всего кибермошенники и наркодельцы. Подобными схемами в 2024 году выведены наркодоходы на 10 млрд тенге.

"Отметим, что в соответствии с законом Республики Казахстан "О цифровых активах", любая деятельность, связанная с оборотом цифровых активов на территории страны, требует наличия лицензии", – заключили в АФМ.

В Костанае семейная пара организовала такой же бизнес. За четыре года они совершили обменные операции с цифровыми активами Bitcoin, Litecoin и другими на общую сумму 2,3 млрд тенге. Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года.