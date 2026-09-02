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Общество

Справку о воинском учете теперь можно получить в приложении Kaspi.kz

получение справки в Каспи, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2026 12:38 Фото: Kaspi.kz
В суперприложении Kaspi.kz теперь можно получить справку "Сведения об отношении гражданина к воинской службе".

Документ может понадобиться при поступлении на учебу, приеме на работу, оформлении пенсий и пособий, а также в других жизненных ситуациях.

Михаил Ломтадзе, глава и сооснователь Kaspi.kz:

"Мы стараемся делать повседневные задачи наших клиентов проще. Когда нужный документ можно получить в мобильном приложении, это экономит время и избавляет от лишних действий. Спасибо Министерству обороны за совместную работу и нашим любимым клиентам за то, что вы пользуетесь нашими сервисами каждый день!"

В Министерстве обороны Республики Казахстан отмечают, что возможность получения справки через мобильное приложение стала еще одним шагом в развитии цифровых государственных услуг.

Аскар Мустабеков, заместитель министра обороны Республики Казахстан:

"Возможность получить справку "Сведения об отношении гражданина к воинской службе" через мобильное приложение Kaspi.kz – еще один шаг в этом направлении. Наша задача – обеспечить гражданам быстрый, безопасный и удобный доступ к необходимым государственным услугам".
справка о воинском учете, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2026 12:38

Фото: Kaspi.kz

Получить справку о воинском учете могут граждане Казахстана с 17 лет. Подробнее о сервисе читайте в Kaspi Гид.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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