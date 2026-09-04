До -2°C ночью и дожди с грозами: прогноз погоды по Казахстану на 5 сентября
В то же время, отмечают метеорологи, на юго-востоке и западе страны при прохождении атмосферных фронтов ожидаются дожди с грозами. Ночью в горных районах юго-востока возможны осадки в виде дождя и снега.
Кроме того, на западе, юге и востоке Казахстана прогнозируется усиление ветра.
"В южных регионах местами возможна пыльная буря. Ночью и утром в восточных, юго-восточных и центральных областях ожидается туман".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
Также сказано, что в горных районах Восточно-Казахстанской области ночью прогнозируются заморозки до -2°С.
Кроме того, в ряде регионов сохранится высокая и чрезвычайная пожарная опасность.
Высокая пожарная опасность ожидается на северо-западе Западно-Казахстанской и Костанайской областей, на юге области Абай, северо-востоке, северо-западе Актюбинской области, в центральной части Мангистауской области, в центре и на востоке Карагандинской области, на севере Алматинской области и области Жетысу, а также на севере и юго-западе Акмолинской и востоке и юге Северо-Казахстанской области.
Чрезвычайная пожарная опасность прогнозируется в Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской и Актюбинской областях, области Улытау, на юге, юго-востоке и в центре Костанайской области, на западе, востоке и в центре Алматинской области, а также на юге и востоке области Жетысу.
Ранее мы публиковали прогноз погоды от синоптиков РГП "Казгидромет" на 5-7 сентября 2026 года. По их данным, в эти дни жара до +37°C ожидается в стране.