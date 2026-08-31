1 сентября будет непростым для казахстанцев: дождь, снег, грозы и пыльная буря
Так, согласно распространенному заявлению, на северо-западе, севере, востоке и юго-востоке страны пройдут дожди с грозами.
Кроме того, днем местами ожидаются град и шквалистое усиление ветра. В ночные часы на севере и востоке республики возможны осадки в виде дождя и снега.
На западе и юге Казахстана благодаря влиянию отрога антициклона осадков не ожидается.
В большинстве регионов прогнозируется усиление ветра.
"На юге страны местами возможна пыльная буря. Ночью и утром на северо-западе, севере и востоке республики ожидается туман".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
Также синоптики предупреждают о высокой и чрезвычайной пожарной опасности в ряде регионов.
Высокая пожарная опасность прогнозируется на севере Западно-Казахстанской области, северо-востоке и в центральной части Актюбинской области, северо-западе Костанайской области, а также в центральной части Мангистауской и Карагандинской областей.
Чрезвычайная пожарная опасность ожидается в Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Атырауской и Западно-Казахстанской областях, области Улытау, на западе и севере Мангистауской области, юге, юго-востоке и в центральной части Костанайской области, на юге Карагандинской области, юго-западе области Абай, а также на западе, востоке и в центральной части Алматинской области и на юге, востоке и в центре области Жетысу.
Обновленный прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту можно прочитать по этой ссылке.