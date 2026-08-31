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Общество

1 сентября будет непростым для казахстанцев: дождь, снег, грозы и пыльная буря

Дождь, дожди, осадки, зонтик, зонт, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2026 17:38 Фото: unsplash
Во вторник, 1 сентября 2026 года, на большей части территории Казахстана погода будет формироваться под влиянием атмосферных фронтов и антициклона. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на заявление синоптиков РГП "Казгидромет".

Так, согласно распространенному заявлению, на северо-западе, севере, востоке и юго-востоке страны пройдут дожди с грозами.

Кроме того, днем местами ожидаются град и шквалистое усиление ветра. В ночные часы на севере и востоке республики возможны осадки в виде дождя и снега.

На западе и юге Казахстана благодаря влиянию отрога антициклона осадков не ожидается.

В большинстве регионов прогнозируется усиление ветра.

"На юге страны местами возможна пыльная буря. Ночью и утром на северо-западе, севере и востоке республики ожидается туман".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Также синоптики предупреждают о высокой и чрезвычайной пожарной опасности в ряде регионов.

Высокая пожарная опасность прогнозируется на севере Западно-Казахстанской области, северо-востоке и в центральной части Актюбинской области, северо-западе Костанайской области, а также в центральной части Мангистауской и Карагандинской областей.

Чрезвычайная пожарная опасность ожидается в Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Атырауской и Западно-Казахстанской областях, области Улытау, на западе и севере Мангистауской области, юге, юго-востоке и в центральной части Костанайской области, на юге Карагандинской области, юго-западе области Абай, а также на западе, востоке и в центральной части Алматинской области и на юге, востоке и в центре области Жетысу.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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