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Общество

Ерлан Карин: в Казахстане оценят смысловое и содержательное качество памятников

Площадь Независимости в Астане, памятник Казак ели, памятник Қазақ елі, Астана, город Астана, фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2026 04:44 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Вице-президент Казахстана Ерлан Карин провел встречу с отечественными скульптурами и обозначил ряд важных направлений в работе с памятниками, сообщает Zakon.kz.

В Казахстане будут системно заниматься вопросами сохранения исторической памяти. Об этом 5 сентября 2026 года написал в Instagram Ерлан Карин.

"До этого мы упорядочили и привели в порядок вопросы установки памятников. Теперь начнем работу над их смысловым и содержательным качеством. Ведь необходим единый подход для всех", – сообщил вице-президент.

Он отметил, что любой памятник, скульптура или малая архитектурная форма в определенной степени должны способствовать развитию национальной идентичности и укреплению общественных ценностей.

"В памятниках, установленных в регионах, прослеживаются признаки местничества и других негативных явлений в обществе. Поэтому мы намерены системно и на постоянной основе заниматься устранением этих недостатков", – написал Ерлан Карин.

По словам вице-президента, вместе с архитекторами будет вестись работа по нескольким новым направлениям.

5 сентября 2026 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о полномочиях вице-президента страны. Согласно указу вице-президент вправе издавать распоряжения, давать поручения центральным и местным исполнительным органам.

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Камила Салкымбаева
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