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Политика

Ерлан Карин назначен вице-президентом Казахстана

Ерлан Карин, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2026 11:21 Фото: akorda.kz
31 августа 2026 года Ерлан Карин назначен вице-президентом Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Акорда.

"Указом главы государства Карин Ерлан Тынымбайулы назначен вице-президентом Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности", – говорится в сообщении.

Ранее его кандидатуру предложил глава государства Касым-Жомарт Токаев. Депутаты Курултая ее согласовали.

Ерлан Карин родился 26 мая 1976 года в селе Аксу Сайрамского района Туркестанской области. В 1996 году окончил Актюбинский университет имени К. Жубанова по специальности "история и география" с присвоением квалификации "учитель истории и географии". В 1999 году окончил аспирантуру факультета философии и политологии Казахского национального университета имени аль-Фараби. Кандидат политических наук.

С 1996 года работал учителем истории и географии в средней школе №33 города Актобе, с марта 1998 года – сотрудником Центра политических исследований Института развития Казахстана, заместителем директора Института России и Китая, с июля 2000 года – директором Центрально-Азиатского агентства политических исследований.

С 2002 года стал внештатным советником премьер-министра РК, с 2003 года – первым зампредседателя Республиканской партии "Асар", генеральным директором Международного института современной политики, с июня 2004 года – руководителем Центра антитеррористических программ, с мая 2006 года – советником акима Мангистауской области по политическим вопросам.

С февраля 2008 года был заведующим отделом внутренней политики Администрации президента РК, с ноября 2008 года – секретарем партии "Нур Отан" (ныне – Amanat) по стратегическому развитию, с декабря 2013 года – приглашенным профессором в Американском университете в Вашингтоне (США), с октября 2014 года – директором Казахстанского института стратегических исследований при президенте РК.

С февраля 2017 года занимал должность председателя правления АО "РТРК "Казахстан", с апреля 2019 года по июль 2020-го был советником президента РК, с июля 2020 года – помощником президента РК.

5 января 2022 года указом президента был назначен государственным секретарем РК. С 14 июня 2022 года Ерлан Карин занимал должность государственного советника РК. С 30 июня 2026 года являлся первым заместителем руководителя Администрации президента.

На пост премьер-министра РК глава государства назначил Олжаса Бектенова.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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