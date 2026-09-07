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Общество

От дорог до парков: казахстанцы видят изменения и ждут дальнейшего развития инфраструктуры

Перепись населения, население, численность населения, население Казахстана, население РК, рост населения, рост населения в РК, рост населения в Казахстане, народ, казахстанцы, фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2026 16:17 Фото: Zakon.kz
Национальный аналитический центр (НАЦ) при Назарбаев Университете представил итоги проведенного исследования на тему "Оценка развития населенных пунктов и изменений в инфраструктуре для населения".

Результаты показали преимущественно позитивное восприятие происходящих инфраструктурных изменений: 68% опрошенных отмечают улучшения за последние три года, 82% довольны текущими условиями жизни, а 68% ожидают дальнейшего улучшения в ближайшие три года.

Как отметила главный исследователь Центра госполитики НАЦ Роза Тлеухан, результаты исследования говорят о том, что население позитивно воспринимает происходящие в стране инфраструктурные изменения и видит их в своей повседневной жизни.

"При этом опрос ясно показывает: у людей сохраняется устойчивый запрос на дальнейшее развитие – они замечают перемены, ценят их и ожидают, что этот курс продолжится", – пояснила эксперт.

Наиболее заметными для жителей стали изменения в повседневной физической среде – прежде всего дороги, благоустройство, парки и озеленение, и эти же направления сохраняют высокий приоритет для дальнейшего развития. Одновременно значимое место в структуре общественных ожиданий занимают развитие медицинской инфраструктуры, интернета и мобильной связи, а также сферы ЖКХ.

Опрос был проведен в июле-августе 2026 года методом телефонного интервью. Выборка составила 1 000 совершеннолетних жителей по всей стране.

Более подробные результаты исследования размещены на сайте Национального аналитического центра.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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