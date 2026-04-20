Концепция развития инфраструктуры здравоохранения на 2024-2030 годы: внесены изменения

Постановлением правительства от 6 апреля 2026 года внесены изменения и дополнения в Концепцию развития инфраструктуры здравоохранения на 2024-2030 годы, сообщает Zakon.kz.

В частности, раздел "Видение развития инфраструктуры здравоохранения" дополнен новыми частями.

Так, говорится, что дополнительной мерой привлечения частных инвестиций в здравоохранение может послужить внедрение нового формата ГЧП по принципу "тариф в обмен на частные инвестиции", основанного на проектных и экономических параметрах, закрепленных в отраслевых документах.

Такой формат будет предполагать реализацию проекта ГЧП при соблюдении базовых параметров, установленных для проектов в области здравоохранения:

проект (объект) ГЧП включен в РПП;

отсутствуют обременения и притязания третьих лиц на земельный участок, предназначенный для объекта ГЧП;

объект ГЧП остается в собственности частного партнера с наложением обременения на неизменность целевого назначения объекта и соответствующего земельного участка;

отсутствие финансирования (в том числе софинансирования), а также выплат компенсации инвестиционных и операционных затрат, платы за доступность со стороны государственного партнера;

государственный партнер предоставляет частному партнеру техническое задание или задание на проектирование, или проектно-сметную документацию повторного применения объекта ГЧП (далее – ПСД).

При предоставлении государственным партнером земельного участка для реализации проекта ГЧП дополнительно будут применяться следующие базовые параметры:

наличие предпроектной документации (медицинской части) по объекту ГЧП, разработанной Национальным оператором;

предоставление частному партнеру права временного безвозмездного землепользования на земельный участок в соответствии с законодательством РК и подведение соответствующей инженерно-коммуникационной инфраструктуры к объекту ГЧП в случае ее отсутствия.

Дополнительно будут применяться следующие базовые параметры:

к организациям здравоохранения, оказывающим медицинскую помощь в амбулаторно-поликлинических условиях:

наличие узкопрофильных специалистов;

оказание неотложной медицинской помощи по вызовам четвертой категории срочности;

прохождение аккредитации медицинской организацией в течение пяти лет с момента начала осуществления объектом ГЧП медицинской деятельности;

к организациям здравоохранения, оказывающим медицинскую помощь в стационарных условиях:

оказание экстренной медицинской помощи, при этом объем (доля) оказания указанной помощи определяется условиями договора ГЧП на основании предпроектной документации;

изменение профилей и видов оказываемых медицинских услуг будет осуществляться по согласованию с государственным партнером;

прохождение аккредитации медицинской организацией в соответствии с Правилами аккредитации в течение пяти лет с момента начала осуществления объектом ГЧП медицинской деятельности.

Мерами государственной поддержки при реализации медицинских объектов, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторно-поликлинических условиях, будут являться:

закрепление территории обслуживания населения с указанием численности прикрепленного населения на основании приказа управления здравоохранения области, города республиканского значения и столицы;

ограниченное участие государства в оказании аналогичной медицинской помощи на территории обслуживания объекта ГЧП при условии отсутствия перезагруженности объекта ГЧП, пороговое значение которого определяется условиями договора ГЧП.

Дополнительными мерами государственной поддержки при реализации медицинских объектов, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, будут являться:

гарантия планирования объемов медицинских услуг в рамках утвержденных лимитов;

применение повышающего стимулирующего коэффициента к тарифу.

Повышающий стимулирующий коэффициент к тарифу на медицинские услуги предоставляется сроком на восемь лет в размере 20% от установленного порогового значения стоимости создания объекта ГЧП.

В документе отмечается, что таким образом переход к модели "тариф в обмен на частные инвестиции" позволит объединить частный капитал и государственные гарантии, создать предсказуемую экономическую среду для инвесторов, обеспечить развитие медицинской инфраструктуры без увеличения долговой нагрузки бюджета и повысить качество оказания медицинских услуг на всех уровнях системы здравоохранения.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.