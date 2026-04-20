#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+15°
$
469.52
553.75
6.15
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+15°
$
469.52
553.75
6.15
Право

Концепция развития инфраструктуры здравоохранения на 2024-2030 годы: внесены изменения

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, фото - Новости Zakon.kz от 20.04.2026 09:35 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Постановлением правительства от 6 апреля 2026 года внесены изменения и дополнения в Концепцию развития инфраструктуры здравоохранения на 2024-2030 годы, сообщает Zakon.kz.

В частности, раздел "Видение развития инфраструктуры здравоохранения" дополнен новыми частями.

Так, говорится, что дополнительной мерой привлечения частных инвестиций в здравоохранение может послужить внедрение нового формата ГЧП по принципу "тариф в обмен на частные инвестиции", основанного на проектных и экономических параметрах, закрепленных в отраслевых документах.

Такой формат будет предполагать реализацию проекта ГЧП при соблюдении базовых параметров, установленных для проектов в области здравоохранения:

  • проект (объект) ГЧП включен в РПП;
  • отсутствуют обременения и притязания третьих лиц на земельный участок, предназначенный для объекта ГЧП;
  • объект ГЧП остается в собственности частного партнера с наложением обременения на неизменность целевого назначения объекта и соответствующего земельного участка;
  • отсутствие финансирования (в том числе софинансирования), а также выплат компенсации инвестиционных и операционных затрат, платы за доступность со стороны государственного партнера;
  • государственный партнер предоставляет частному партнеру техническое задание или задание на проектирование, или проектно-сметную документацию повторного применения объекта ГЧП (далее – ПСД).

При предоставлении государственным партнером земельного участка для реализации проекта ГЧП дополнительно будут применяться следующие базовые параметры:

  • наличие предпроектной документации (медицинской части) по объекту ГЧП, разработанной Национальным оператором;
  • предоставление частному партнеру права временного безвозмездного землепользования на земельный участок в соответствии с законодательством РК и подведение соответствующей инженерно-коммуникационной инфраструктуры к объекту ГЧП в случае ее отсутствия.

Дополнительно будут применяться следующие базовые параметры:

к организациям здравоохранения, оказывающим медицинскую помощь в амбулаторно-поликлинических условиях:

  • наличие узкопрофильных специалистов;
  • оказание неотложной медицинской помощи по вызовам четвертой категории срочности;
  • прохождение аккредитации медицинской организацией в течение пяти лет с момента начала осуществления объектом ГЧП медицинской деятельности;

к организациям здравоохранения, оказывающим медицинскую помощь в стационарных условиях:

  • оказание экстренной медицинской помощи, при этом объем (доля) оказания указанной помощи определяется условиями договора ГЧП на основании предпроектной документации;
  • изменение профилей и видов оказываемых медицинских услуг будет осуществляться по согласованию с государственным партнером;
  • прохождение аккредитации медицинской организацией в соответствии с Правилами аккредитации в течение пяти лет с момента начала осуществления объектом ГЧП медицинской деятельности.

Мерами государственной поддержки при реализации медицинских объектов, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторно-поликлинических условиях, будут являться:

  • закрепление территории обслуживания населения с указанием численности прикрепленного населения на основании приказа управления здравоохранения области, города республиканского значения и столицы;
  • ограниченное участие государства в оказании аналогичной медицинской помощи на территории обслуживания объекта ГЧП при условии отсутствия перезагруженности объекта ГЧП, пороговое значение которого определяется условиями договора ГЧП.

Дополнительными мерами государственной поддержки при реализации медицинских объектов, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, будут являться:

  • гарантия планирования объемов медицинских услуг в рамках утвержденных лимитов;
  • применение повышающего стимулирующего коэффициента к тарифу.

Повышающий стимулирующий коэффициент к тарифу на медицинские услуги предоставляется сроком на восемь лет в размере 20% от установленного порогового значения стоимости создания объекта ГЧП.

В документе отмечается, что таким образом переход к модели "тариф в обмен на частные инвестиции" позволит объединить частный капитал и государственные гарантии, создать предсказуемую экономическую среду для инвесторов, обеспечить развитие медицинской инфраструктуры без увеличения долговой нагрузки бюджета и повысить качество оказания медицинских услуг на всех уровнях системы здравоохранения.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
В Казахстане разработали Концепцию развития инфраструктуры здравоохранения до 2030 года
15:10, 11 октября 2023
В Казахстане разработали Концепцию развития инфраструктуры здравоохранения до 2030 года
Концепцию развития инфраструктуры здравоохранения утвердили в Казахстане
15:35, 18 июня 2024
Концепцию развития инфраструктуры здравоохранения утвердили в Казахстане
В Казахстане изменили концепцию развития здравоохранения до 2026 года
12:00, 05 марта 2024
В Казахстане изменили концепцию развития здравоохранения до 2026 года
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Определились первые соперники казахстанских боксёров на этапе Кубка мира в Бразилии
10:06, Сегодня
Определились первые соперники казахстанских боксёров на этапе Кубка мира в Бразилии
Казахстанские боксёрши узнали соперниц на этапе Кубка мира в Бразилии
09:37, Сегодня
Казахстанские боксёрши узнали соперниц на этапе Кубка мира в Бразилии
Как выглядит турнирная таблица юношеского чемпионата мира по хоккею с участием Казахстана
09:24, Сегодня
Как выглядит турнирная таблица юношеского чемпионата мира по хоккею с участием Казахстана
Казахстанские боксёрши без боя стали призёрами первого этапа Кубка мира в Бразилии
09:11, Сегодня
Казахстанские боксёрши без боя стали призёрами первого этапа Кубка мира в Бразилии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: