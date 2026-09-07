Грозовые дожди, град и пожарная опасность: опубликовано штормовое предупреждение

В ряде регионов Казахстана на 8 сентября 2026 года объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В области Жетысу днем в горных районах ожидаются небольшой дождь и гроза. Ветер северо-западный, днем в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с.

В области Улытау на западе и севере ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане ветер юго-восточный, порывы 15 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Актюбинской области ночью на западе и севере ожидаются дождь и гроза. Днем на западе и севере – дождь, гроза, град и шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем на западе, севере и в центре области порывы 15-20 м/с. На северо-востоке и северо-западе сохраняется высокая пожарная опасность, по области – чрезвычайная. В Актобе днем ожидаются дождь, гроза, град и шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Атырауской области ночью ожидаются дождь и гроза. На севере, западе и юге временами сильный дождь, град и шквал. Днем на западе, севере и юге – дождь и гроза. Ночью и утром на севере и востоке туман. Ветер северо-западный, западный, на севере, западе и юге области порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау временами ожидаются дождь, гроза, град и шквал. Ветер северо-западный, западный, порывы 15-18 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Туркестанской области на западе и севере ожидается туман. Ветер юго-восточный, на западе, севере, в горных и предгорных районах порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Мангистауской области ночью ожидаются дождь и гроза. На северо-западе – сильный дождь, град. Днем на западе и севере – дождь и гроза. Ветер северо-западный, ночью 15-20 м/с, на западе и в центре области порывы 23-28 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актау ночью ожидаются дождь и гроза. Ветер северо-западный, 15-20 м/с, порывы 23-25 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Алматинской области в центре, на западе и востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере – высокая. В Конаеве сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Карагандинской области днем на западе и юго-востоке ожидается ветер юго-восточный, порывы 18 м/с. На западе, востоке и в центре сохраняется высокая пожарная опасность. В Караганде сохраняется высокая пожарная опасность.

В Костанайской области днем на западе ожидаются небольшой дождь и гроза. Ветер юго-восточный, днем на западе, севере и юге области порывы 15-20 м/с. На северо-западе сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, юго-востоке и в центре – чрезвычайная. В Костанае ветер юго-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области ночью и утром на юге ожидается туман. Ветер юго-восточный, днем 15-20 м/с, на западе и юге области порывы 25 м/с. На юге и востоке сохраняется высокая пожарная опасность. В Петропавловске ветер юго-восточный, днем 15-20 м/с.

В Кызылординской области днем на западе ожидаются небольшой дождь и гроза. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Павлодарской области ожидается ветер восточный, днем на востоке порывы 15-18 м/с. На севере и юге сохраняется высокая пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области ночью ожидаются дождь и гроза. На севере и востоке – сильный дождь. Днем дождь, гроза, град и шквал. Ветер северо-западный, на севере и востоке области порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере и юго-востоке – высокая. В Уральске ожидаются дождь и гроза, ночью временами сильный дождь, днем град и шквал. Ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Жамбылской области ночью на северо-востоке и в горных районах ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Акмолинской области ожидается ветер юго-восточный, днем на западе, севере и юге области порывы 15-20 м/с. На западе, севере и юге сохраняется высокая пожарная опасность. В Кокшетау ветер юго-восточный, днем порывы 15-18 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Астане сохраняется высокая пожарная опасность.

Ранее мы писали, что, по всей видимости, осень решила немного отсрочить свой приход. Судя по прогнозу погоды на ближайшие три дня – с 8 по 10 сентября 2026 года в Астане, Алматы и Шымкенте, – жителей трех крупнейших городов страны ждут по-летнему теплые, а местами и жаркие дни.