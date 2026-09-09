С 2027 года в Алматы введут запрет на запуск пиротехники

В Алматы с 8 января 2027 года начнут действовать отдельные требования Правил охраны атмосферного воздуха для зоны с низким уровнем выбросов (LEZ). В их числе – ограничение на запуск гражданской пиротехники, сообщает Zakon.kz.

В Управлении экологии и окружающей среды Алматы сегодня, 9 сентября 2026 года, рассказали подробности будущих запретов.

Так, соответствующее требование содержится в пункте 51 Правил, утвержденных решением городского маслихата 30 декабря 2025 года. На территории LEZ нельзя будет запускать петарды, фейерверки, салюты и другую пиротехнику, которая находится в свободной продаже.

При этом запрет не будет распространяться на весь Алматы. Он начнет действовать только в пределах зоны с низким уровнем выбросов после утверждения ее границ.

Стоит отметить, что границы LEZ определит отдельным постановлением акимат Алматы.

"С 8 января 2027 года требование вступит в силу, а конкретная территория, где будет действовать ограничение, станет известна после утверждения границ зоны". Пресс-служба акимата Алматы

Правила также предусматривают другие меры по снижению загрязнения воздуха. Они касаются автотранспорта, использования твердого и жидкого топлива, а также экологических требований к отдельным объектам и источникам выбросов.

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