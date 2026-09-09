#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+30°
$
454.46
527.72
5.25
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+30°
$
454.46
527.72
5.25
Общество

С 2027 года в Алматы введут запрет на запуск пиротехники

салют, Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2026 16:34 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Алматы с 8 января 2027 года начнут действовать отдельные требования Правил охраны атмосферного воздуха для зоны с низким уровнем выбросов (LEZ). В их числе – ограничение на запуск гражданской пиротехники, сообщает Zakon.kz.

В Управлении экологии и окружающей среды Алматы сегодня, 9 сентября 2026 года, рассказали подробности будущих запретов.

Так, соответствующее требование содержится в пункте 51 Правил, утвержденных решением городского маслихата 30 декабря 2025 года. На территории LEZ нельзя будет запускать петарды, фейерверки, салюты и другую пиротехнику, которая находится в свободной продаже.

При этом запрет не будет распространяться на весь Алматы. Он начнет действовать только в пределах зоны с низким уровнем выбросов после утверждения ее границ.

Стоит отметить, что границы LEZ определит отдельным постановлением акимат Алматы.

"С 8 января 2027 года требование вступит в силу, а конкретная территория, где будет действовать ограничение, станет известна после утверждения границ зоны".Пресс-служба акимата Алматы

Правила также предусматривают другие меры по снижению загрязнения воздуха. Они касаются автотранспорта, использования твердого и жидкого топлива, а также экологических требований к отдельным объектам и источникам выбросов.

7 сентября 2026 года едкий запах напугал жителей одного из городов Казахстана. Что произошло – читайте по этой ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
Читайте также
дороги, машины, Алматы
10:45, 30 апреля 2026
В Алматы запустили эксперимент с "чистым воздухом" – пока без штрафов и платного въезда
LEZ
10:57, 06 мая 2026
LEZ в Алматы: как город переходит на контроль выбросов
логотип, дорога
16:05, 05 июня 2026
В Алматы появилась особая зона для автомобилей: пока без штрафов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Татьяна Сорокопудова представила Казахстан на курсе УЕФА в Швейцарии
17:45, Сегодня
Татьяна Сорокопудова представила Казахстан на курсе УЕФА в Швейцарии
Логотип Азиатских игр
17:15, Сегодня
Нагою затопило перед Азиадой, но переноса соревнований не будет
Джош Хокит на фотосессии
17:03, Сегодня
Хокит считает Павловича самым удобным соперником для экс-чемпиона Перейры
Жибек Куламбаева в матче за сборную Казахстана в Кубке Билли Джин Кинг
16:47, Сегодня
Жибек Куламбаева не сумела выйти в четвертьфинал турнира в Турции
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: