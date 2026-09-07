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Общество

"Нас травят, пока мы спим?!": едкий запах напугал жителей одного из городов Казахстана

Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, загрязнение воздуха, фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2026 21:31 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Жителей Атырау перепугали удушливый запах и плотная дымка, опутавшие город ранним утром. На многочисленные жалобы горожан в социальных сетях отреагировали власти региона, сообщает Zakon.kz.

Инцидент активно обсуждают в соцсети Threads. Жительница микрорайона Нурсая поделилась кадрами плотного смога, который проникал в квартиры даже при закрытых окнах.

"Время 5 утра. Проснулась от едкого запаха, хотела открыть окно и просто испугалась от увиденного, сначала толком не поняла, подумала, утечка! Окна закрыты, но запах дома чувствуется, не представляю, что на улице. Нас что, травят, пока мы спим?!" – написала автор публикации 7 сентября 2026 года.

Инцидент прокомментировали в пресс-службе акимата Атырауской области. По данным местных властей, экологические службы перешли на ночной режим работы. Специалисты Департамента санитарно-эпидемиологического контроля проводили замеры атмосферного воздуха в период с 22:00 до 07:00.

Мониторинг подтвердил опасения горожан: в ряде районов Атырау зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций опасных веществ, в том числе сероводорода и оксида углерода.

"В связи с выявленными фактами аким области поручил подготовить необходимые материалы для проведения проверки в отношении предприятий, деятельность которых могла стать причиной загрязнения атмосферного воздуха", – сообщили 7 сентября 2026 года в акимате.

Добавим, что в рамках расследования специалисты уже обследовали потенциальные источники загрязнения, включая поля испарения "Тухлая балка" и пропарочную станцию Атырауского нефтеперерабатывающего завода (АНПЗ).

Ранее "Казгидромет" предупредил жителей Алматы, Астаны и еще нескольких городов.

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Канат Болысбек
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