"Нас травят, пока мы спим?!": едкий запах напугал жителей одного из городов Казахстана
Инцидент активно обсуждают в соцсети Threads. Жительница микрорайона Нурсая поделилась кадрами плотного смога, который проникал в квартиры даже при закрытых окнах.
"Время 5 утра. Проснулась от едкого запаха, хотела открыть окно и просто испугалась от увиденного, сначала толком не поняла, подумала, утечка! Окна закрыты, но запах дома чувствуется, не представляю, что на улице. Нас что, травят, пока мы спим?!" – написала автор публикации 7 сентября 2026 года.
Инцидент прокомментировали в пресс-службе акимата Атырауской области. По данным местных властей, экологические службы перешли на ночной режим работы. Специалисты Департамента санитарно-эпидемиологического контроля проводили замеры атмосферного воздуха в период с 22:00 до 07:00.
Мониторинг подтвердил опасения горожан: в ряде районов Атырау зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций опасных веществ, в том числе сероводорода и оксида углерода.
"В связи с выявленными фактами аким области поручил подготовить необходимые материалы для проведения проверки в отношении предприятий, деятельность которых могла стать причиной загрязнения атмосферного воздуха", – сообщили 7 сентября 2026 года в акимате.
Добавим, что в рамках расследования специалисты уже обследовали потенциальные источники загрязнения, включая поля испарения "Тухлая балка" и пропарочную станцию Атырауского нефтеперерабатывающего завода (АНПЗ).
Ранее "Казгидромет" предупредил жителей Алматы, Астаны и еще нескольких городов.