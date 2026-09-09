#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+21°
$
454.46
527.72
5.25
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+21°
$
454.46
527.72
5.25
Общество

Qarmet возвращает перспективу "Западному Каражалу"

Фото: Qarmet, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2026 18:33 Фото: Qarmet
"Западный Каражал" на протяжении многих лет остается одним из ключевых объектов железорудного производства. Однако действующие запасы постепенно вырабатывались, а развитие более глубоких горизонтов долгое время практически не велось.

Еще в советское время в западной части месторождения были пройдены стволы глубиной более 700 метров, однако впоследствии их законсервировали. В последующие годы к масштабному развитию этого направления так и не вернулись.

Фото: Qarmet, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2026 18:33

Фото: Qarmet

Ветераны отрасли неоднократно поднимали вопрос о необходимости расконсервации стволов и освоения новых запасов. По их словам, без этого у предприятия постепенно сокращалась бы производственная перспектива. С приходом Qarmet этот вопрос начали рассматривать уже как один из ключевых для будущего всего месторождения. От дальнейшего развития шахты зависит не только производство, но и стабильность Каражала, занятость жителей и экономика близлежащей территории.

Владимир Полищук посвятил железорудному делу около 40 лет, 25 из них непосредственно проработал на шахте. Сегодня он обучает студентов горной специальности в Каражальском колледже, передает свой опыт будущим специалистам.

Фото: Qarmet, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2026 18:33

Фото: Qarmet

"Мы много лет говорили о необходимости развивать западную часть месторождения. Там есть стволы, пройденные еще в советское время, но в 1994 году они были законсервированы. Раньше к этому вопросу не возвращались. И только сейчас, с приходом Qarmet, началась реальная работа по их восстановлению и подготовке к дальнейшей эксплуатации", – рассказывает Владимир Полищук.

Сегодня шахта продолжает работать на действующем горизонте +44 метра, запасы которого постепенно подходят к завершению. Поэтому основная задача на перспективу – переход на более глубокие горизонты и развитие западной части месторождения. Подтвержденные запасы позволяют строить планы на десятилетия вперед: около 500 млн тонн железной руды и порядка 300 млн тонн марганцевой руды. В перспективе развитие новых горизонтов должно позволить увеличить производительность до 6 млн тонн железной руды в год, а также нарастить добычу марганца.

Фото: Qarmet, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2026 18:33

Фото: Qarmet

Маратбек Бакенов отработал в отрасли более 40 лет и прошел путь от подземного горного мастера до руководящих должностей. Сегодня он работает советником генерального директора железорудного департамента.

"Главное изменение последних лет – у предприятия снова появилась перспектива. Сейчас идет подготовка нижележащих горизонтов и развитие западной части месторождения. Это уже не работа только на текущих запасах, а подготовка производства на будущее. Если бы мы не начали эту работу, текущие запасы уже в этом году подошли бы к концу, и громадный объект находился бы под угрозой закрытия", – отметил Маратбек Бакенов.

Фото: Qarmet, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2026 18:33

Фото: Qarmet

Для полноценного старта новых участков потребуется целый комплекс работ: восстановление и оснащение стволов, монтаж подъемного оборудования, подготовка новых подземных выработок, обновление транспорта, энергоснабжения и перерабатывающей инфраструктуры. Параллельно меняется и техника. Если раньше значительная часть работ выполнялась с использованием ручного оборудования, сегодня предприятие постепенно переходит на современную самоходную технику. Поступают новые буровые установки, подземные самосвалы, электровозы, вагонетки и вагоноопрокидыватели.

"Современная техника позволяет выполнять работу быстрее, облегчает труд людей и напрямую влияет на производительность и безопасность труда", – говорит Маратбек Бакенов.

Обновление идет и на этапе переработки руды. На предприятии устанавливается оборудование для винтовой сепарации. Впервые это позволит перерабатывать шламы, которые десятилетиями накапливались на территории предприятия, извлекать из них полезный компонент и получать дополнительную товарную продукцию. Изменения касаются и условий труда. Для подземных работников введен двухсменный график вместо прежнего трехсменного, организовано бесплатное питание.

Фото: Qarmet, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2026 18:33

Фото: Qarmet

Для Каражала особенно важно, что развитие предприятия сопровождается инвестициями и в городскую среду. Ко Дню шахтера Qarmet открыл в Каражале новый парк – современное общественное пространство для жителей и семей работников предприятия. Ранее территория была фактически заброшена, а сейчас это одно из самых популярных мест в городе. Компания также передала Каражалу специальную и пассажирскую технику, приобрела трансформатор для снижения нагрузки на городские электросети.

Фото: Qarmet, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2026 18:33

Фото: Qarmet

Продолжается ремонт детского сада, рассматривается развитие дошкольной инфраструктуры. По меморандуму Qarmet ежемесячно доплачивает востребованным медицинским специалистам по 200 тысяч тенге, чтобы они оставались работать в Каражале.

Фото: Qarmet, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2026 18:33

Фото: Qarmet

Для ветеранов "Западного Каражала" происходящее сегодня имеет особое значение. Многие годы они говорили о необходимости двигаться дальше и развивать новые горизонты.

Теперь этот вопрос перешел из обсуждений в практическую работу. Открытие ранее законсервированных стволов, освоение новых запасов, закуп современной техники и развитие переработки должны дать "Западному Каражалу" новый производственный цикл и долгосрочную перспективу для всего города.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
Qarmet приступил к добыче марганцевой руды
09:00, 20 февраля 2026
Историческое событие: Qarmet приступил к добыче марганцевой руды
Qarmet
11:00, 19 декабря 2025
От угля до стали: как Qarmet наращивает производство и перестраивает базовые мощности
Модернизируют подъемные установки
12:41, 24 июля 2025
На шахтах Qarmet модернизируют подъемные установки
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Амир Маймуратов
19:02, Сегодня
Амир Маймуратов стал кандидатом в Комиссию спортсменов ОСА
ХК &quot;Барыс&quot; после победного матча
18:42, Сегодня
"Барыс" объявил состав на матч КХЛ с "Салаватом Юлаевым"
ПБК &quot;Астана&quot;
18:11, Сегодня
"Астана" объявила об уходе главного тренера и 11 игроков после отказа от Единой лиги ВТБ
Татьяна Сорокопудова представила Казахстан на курсе УЕФА в Швейцарии
17:45, Сегодня
Татьяна Сорокопудова представила Казахстан на курсе УЕФА в Швейцарии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: