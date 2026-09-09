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Общество

Жара до +35°C, туман и грозовые дожди: объявлено штормовое предупреждение в Казахстане

Туча, тучи, штормовое предупреждение, сильный ветер, шквал, буря, молнии, молния, гроза, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2026 20:15 Фото: pexels
В ряде регионов Казахстана на 10 сентября 2026 года объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Кызылординской области на юге и в центре ожидаются дождь, гроза, днем – пыльная буря. Ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем дождь, гроза, пыльная буря, ветер с порывами до 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, днем на севере и востоке сильный дождь, град. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, порывы 15-20 м/с. На юго-востоке чрезвычайная, на остальной территории высокая пожарная опасность. В Уральске дождь, гроза, ночью временами сильный дождь, град.

В Алматинской области днем ожидается сильная жара до +35°С. В большинстве районов чрезвычайная, на севере высокая пожарная опасность. В Конаеве сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Актюбинской области днем на западе, севере и в центре ожидаются дождь, гроза. Ветер южный, юго-западный, порывы 15-18 м/с. Сохраняется чрезвычайная и высокая пожарная опасность.

В Мангистауской области на западе, севере и в центре ожидаются дождь, гроза, ночью и утром – туман. Ветер северо-западный, западный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актау ночью и утром туман, днем дождь, гроза.

В Атырауской области ожидаются дождь, гроза, на севере сильный дождь, град, шквал, ночью и утром туман. Ветер северо-западный, западный, порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау днем дождь, гроза.

В Акмолинской области на западе и севере ожидаются дождь, гроза, ночью и утром – туман. Ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с. Ожидается высокая пожарная опасность. В Кокшетау и Астане сохраняется высокая пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, град, шквал, ночью и утром – туман. Ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области ночью на востоке, юге и в горных районах ожидаются дождь, гроза. Ветер северо-восточный, порывы 15-18 м/с. На юго-востоке сохраняется высокая пожарная опасность.

В Туркестанской области на западе и в горных районах ожидаются кратковременный дождь, гроза, днем – пыльная буря. Ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане кратковременный дождь, гроза, ветер с порывами до 15-20 м/с.

В Жамбылской области на юго-западе, северо-востоке и в горных районах ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. В области и Таразе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Карагандинской области и Караганде сохраняется высокая пожарная опасность.

В области Улытау на севере, юге и востоке ожидаются дождь, гроза, ночью и утром – туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, порывы 15-20 м/с. В области и Жезказгане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Костанайской области ожидаются дождь, гроза, ночью и утром – туман. Ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная и высокая пожарная опасность. В Костанае ночью и утром туман.

В Павлодарской области и Павлодаре сохраняется высокая пожарная опасность.

В области Абай на северо-западе и юге сохраняется высокая пожарная опасность.

Ранее специалисты предоставляли прогноз погоды по Казахстану на 10, 11 и 12 сентября. Читайте тут.

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Канат Болысбек
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