Лето остается на юге: какой будет погода в Казахстане 10-12 сентября
Фото: unsplash
Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Казахстану на 10, 11 и 12 сентября 2026 года, сообщает Zakon.kz.
Согласно озвученным данным, в ближайшие дни на большей части территории Казахстана сохранится неустойчивая погода. Ее будут определять северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронты.
Также отмечено, что в стране ожидаются дожди, местами грозы и усиление ветра.
"На севере и северо-западе температура воздуха постепенно понизится до +13+23°C, в центральных регионах – до +15+25°C".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
Кроме того, на западе после прохождения циклона осадки ослабеют, а погода постепенно стабилизируется. Температура здесь повысится до +20+28°C.
Примечательно, что на юге сохранится летнее тепло. На юго-востоке дожди ожидаются 12 сентября, при этом температура останется высокой.
Материал по теме
Лето вернулось: Алматы накроет жара до +35°С
С общим прогнозом погоды по стране на сегодня, 9 сентября 2026 года, можно ознакомиться по этой ссылке.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript