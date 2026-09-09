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Общество

Лето остается на юге: какой будет погода в Казахстане 10-12 сентября

Сильная жара, лето, высокая температура, зной, солнце, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2026 10:30 Фото: unsplash
Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Казахстану на 10, 11 и 12 сентября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно озвученным данным, в ближайшие дни на большей части территории Казахстана сохранится неустойчивая погода. Ее будут определять северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронты.

Также отмечено, что в стране ожидаются дожди, местами грозы и усиление ветра.

"На севере и северо-западе температура воздуха постепенно понизится до +13+23°C, в центральных регионах – до +15+25°C".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Кроме того, на западе после прохождения циклона осадки ослабеют, а погода постепенно стабилизируется. Температура здесь повысится до +20+28°C.

Примечательно, что на юге сохранится летнее тепло. На юго-востоке дожди ожидаются 12 сентября, при этом температура останется высокой.

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С общим прогнозом погоды по стране на сегодня, 9 сентября 2026 года, можно ознакомиться по этой ссылке.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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