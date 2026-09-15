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Общество

Когда нуждающихся могут лишить жилищной субсидии в Казахстане

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Председатель Комитета по делам строительства и ЖКХ Министерства промышленности и строительства РК Бахытжан Жунисбеков на брифинге в СЦК 15 сентября 2026 года разъяснил правила предоставления арендного жилья, передает корреспондент Zakon.kz.

Бахытжан Жунисбеков отметил, что государство взяло на себя обязательство покрытия части стоимости аренды жилья для граждан, не имеющих доходов или имеющих низкие доходы. Это делается для снижения финансовой нагрузки на граждан в период ожидания арендного жилья от государства. Для получения субсидии доход каждого члена семьи не должен превышать одной величины прожиточного минимума, или 50 851 тенге, за последние шесть месяцев. При этом пенсия и пособия не берутся в учет.

На эти меры могут рассчитывать:

  • дети-сироты;
  • многодетные матери и семьи;
  • лица с инвалидностью 1 и 2 групп;
  • семьи, воспитывающие детей с инвалидностью.
"На сегодняшний день такую помощь получают 11 200 семей. Согласно условиям программы, не допускается наем жилья у близких родственников, граждане должны проживать в этом жилье. Акиматами ведется постоянный мониторинг квартир в целях эффективного использования бюджетных средств. В ходе мониторинга выявляются факты непроживания в указанном жилье, съема жилья у членов семьи. Таким гражданам выплаты субсидии приостанавливаются без возможности возобновления", – подчеркнул спикер.

Ранее Бахытжан Жунисбеков рассказал, сколько очередников получат жилье в 2026 году.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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