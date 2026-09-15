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Общество

Сколько очередников получат жилье в 2026 году

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Председатель Комитета по делам строительства и ЖКХ Министерства промышленности и строительства РК Бахытжан Жунисбеков на брифинге в СЦК 15 сентября 2026 года рассказал о мерах по обеспечению казахстанцев жильем, передает корреспондент Zakon.kz.

Бахытжан Жунисбеков сообщил, что для обеспечения жилищем нуждающихся граждан за счет государственной поддержки в текущем году планируется строительство и выкуп 12,6 тыс. квартир кредитного жилья на сумму 155,5 млрд тенге и 13,5 тыс. арендных квартир на сумму 269 млрд тенге за счет предоставления акиматам облигационных займов.

"Также планируется приобретение 3,5 тыс. арендного жилья за счет трансфертов общего характера на сумму 71,9 млрд тенге", – добавил спикер.

Всего по стране, по его данным, в очереди на жилище стоят более 988 тыс. граждан, из которых около 459 тыс. относятся к категории "социально уязвимые слои населения".

"С декабря 2024 года гражданам предоставлено право приватизации жилья из государственного жилищного фонда. Таким правом воспользовались более 20 тыс. граждан. С начала года жилье из государственного жилищного фонда приватизировали 6 824 семей, из них 3 649 воспользовались правом приватизации на безвозмездной основе", – резюмировал Жунисбеков.

11 сентября 2026 года сообщалось, что в Казахстане меняют нормы и требования, касающиеся собственников квартир в многоквартирных жилых домах (МЖД), смены формы управления кондоминиумом в них, а также предоставления бесплатного жилища государством.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Руководитель корпункта в Астане
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