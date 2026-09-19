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Общество

Около 150 тысяч жителей Астаны приняли участие в общегородской экоакции

Фото: gov.kz, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2026 20:03 Фото: gov.kz
Сегодня, 19 сентября, в Астане прошла масштабная общегородская экологическая акция, приуроченная ко Всемирному дню чистоты – World Cleanup Day. Мероприятие состоялось в рамках республиканской инициативы "Таза Қазақстан".

В экоакции приняли участие порядка 150 тысяч горожан. К инициативе присоединились активные жители столицы, сотрудники предприятий и коммунальных служб, представители малого и среднего бизнеса, государственных органов, общественных объединений, КСК и ОСИ, а также молодежь, студенты и волонтеры.

Фото: gov.kz, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2026 20:03

Фото: gov.kz

Наряду с жителями столицы в акции были задействованы 5,1 тысячи предприятий и организаций, охвачено около 4 тысяч объектов бизнеса. Экоинициативу также поддержали 124 объекта образования, объединившие около 5 тысяч учащихся и преподавателей. Кроме того, к мероприятию присоединились более тысячи представителей банковской сферы.

Фото: gov.kz, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2026 20:03

Фото: gov.kz

Одним из ключевых направлений акции стало озеленение столицы. Всего в городе высадили более 6 тысяч саженцев, среди которых ива, клен, липа и другие виды деревьев.

Работы по озеленению проводились на территории EXPO, в Президентском парке, на аллеях "Мыңжылдық" и Green Line, вдоль проспектов Ұлы Дала и Қабанбай батыра, улицы Кенесары, а также на других городских пространствах.

Фото: gov.kz, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2026 20:03

Фото: gov.kz

В рамках экологической акции участники очистили от мусора дворы, парки, скверы, общественные места, а также территории возле предприятий и организаций. По итогам мероприятий было собрано и вывезено более 1,5 тысячи тонн отходов.

Фото: gov.kz, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2026 20:03

Фото: gov.kz

Общегородская акция стала частью осеннего экологического месячника "Таза Қазақстан", который продолжается во всех районах Астаны. Его главная цель – объединить жителей, представителей бизнеса, организаций и общественных институтов вокруг вопросов поддержания чистоты, благоустройства и озеленения столицы, а также формирования бережного отношения к окружающей среде.

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Канат Болысбек
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