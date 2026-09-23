Беговой туризм приносит Алматы миллиарды

27 сентября 16 тысяч бегунов из более чем 60 стран выйдут на старт 15-го Almaty Marathon, сообщает prosud.kz.

Накануне события организаторы рассказали на площадке Региональной службы коммуникаций о новой трассе и подготовке юбилейного забега. По оценке исследования, вклад беговых событий в экономику Алматы в 2026 году уже достиг 15,6 млрд тенге.

К 15-летию Almaty Marathon впервые с 2018 года полностью обновлены маршруты всех дистанций. Марафон на 42,2 км пройдет в один круг через центр и историческую часть города. Старт будет расположен на площади Абая, финиш – на площади Республики. Трассы измерены и сертифицированы в соответствии с требованиями World Athletics.

В программе – марафон, полумарафон, забег и скандинавская ходьба на 10 км, а также командная эстафета Экиден. Одновременно состоится чемпионат Республики Казахстан на дистанциях 42,2 км и 10 км.

В этом году на старт выйдут более 1 500 иностранных бегунов. Наиболее широко представлены Россия, Кыргызстан, Китай, Узбекистан, Великобритания, Германия, Беларусь и США.

Совокупный эффект беговых стартов фонда "Смелость быть первым" в Алматы в 2026 году уже достиг 15,6 млрд тенге. Около 3 млрд тенге поступило в бюджет в виде налогов – это 3,3% всех налоговых поступлений от туристической отрасли города. Сезон еще продолжается, поэтому итоговые показатели будут выше.

В расчет вошли расходы организаторов, участников и сопровождающих их родственников и друзей, а также дополнительный оборот, который эти средства создают в других отраслях. По оценке исследования, на одного участника приходится в среднем 1,6 сопровождающего.

Иногородние и иностранные бегуны составили 21% участников, но обеспечили 73% всех расходов. Вместе с сопровождающими они принесли экономике Алматы 5,3 млрд тенге. Экономический эффект от одного иностранного участника с учетом сопровождающих составил в среднем 1,82 млн тенге – в 16 раз больше, чем от местного бегуна.

Для 64% опрошенных иностранцев забег стал основной целью поездки в Алматы, еще для 16% – одной из целей. Почти половина провела в городе шесть и более дней, а 87% планируют приехать снова.

Больше всего получила сфера размещения – 3,7 млрд тенге. На розничную торговлю пришлось 1,2 млрд тенге, на транспорт – 1 млрд, на развлечения – 900 млн, на общественное питание – 800 млн тенге. Почти четверть общего эффекта получили отрасли, напрямую не связанные со спортом, включая производство продуктов, сельское хозяйство, строительство и финансовые услуги.





Almaty Marathon давно стал больше, чем событие одного дня. Вместе с участниками в город приезжают их семьи и друзья. Они остаются на несколько дней, пользуются гостиницами и транспортом, посещают рестораны, магазины и достопримечательности. Важно и то, что большинство иностранных бегунов хотят вернуться. Так марафон знакомит новую аудиторию с Алматы и поддерживает городскую экономику, – рассказала исполнительный директор корпоративного фонда "Смелость быть первым" Салтанат Казыбаева.

Среди международных участников юбилейного старта – японский марафонец Юки Каваучи, победитель Бостонского марафона 2018 года. Он впервые посетит Казахстан и Центральную Азию и сам выйдет на дистанцию. Его визит состоится при поддержке компании Daikin.

Первая волна участников дистанции 10 км стартует в 06:00, вторая – в 06:15. Марафон начнется в 07:30, полумарафон – в 07:45.

Работу городских и экстренных служб будет координировать единый Центр управления мероприятием. На маршруте разместят семь медицинских палаток, на финише – два палаточных госпиталя. Будут дежурить 12 бригад скорой помощи, 16 веломедиков, 84 медволонтера и 40 врачей разных профилей. В организации события примут участие более 1 500 волонтеров.

Благотворительность остается частью Almaty Marathon с первого старта. За 15 лет фонд "Смелость быть первым" реализовал более 30 проектов на сумму свыше 500 млн тенге. Средства направлялись на строительство спортивных площадок, создание сенсорных комнат и залов лечебной физкультуры, а также на приобретение реабилитационного и медицинского оборудования.