#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+23°
$
447.85
513.46
5.31
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+23°
$
447.85
513.46
5.31
Общество

Беговой туризм приносит Алматы миллиарды

Монумент Независимости Казахстана, монумент независимости РК, символ независимости, площадь Республики, Золотой Человек, Центральный Государственный музей РК, Алматинская телебашня, телевизионная и радиовещательная башня, Кок-Тобе, Кок Тобе, Алматы, весна в Алматы, лето в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, достопримечательности Алматы, достопримечательности города Алматы, туризм в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2026 09:02 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
27 сентября 16 тысяч бегунов из более чем 60 стран выйдут на старт 15-го Almaty Marathon, сообщает prosud.kz.

Накануне события организаторы рассказали на площадке Региональной службы коммуникаций о новой трассе и подготовке юбилейного забега. По оценке исследования, вклад беговых событий в экономику Алматы в 2026 году уже достиг 15,6 млрд тенге.

К 15-летию Almaty Marathon впервые с 2018 года полностью обновлены маршруты всех дистанций. Марафон на 42,2 км пройдет в один круг через центр и историческую часть города. Старт будет расположен на площади Абая, финиш – на площади Республики. Трассы измерены и сертифицированы в соответствии с требованиями World Athletics.

В программе – марафон, полумарафон, забег и скандинавская ходьба на 10 км, а также командная эстафета Экиден. Одновременно состоится чемпионат Республики Казахстан на дистанциях 42,2 км и 10 км.

В этом году на старт выйдут более 1 500 иностранных бегунов. Наиболее широко представлены Россия, Кыргызстан, Китай, Узбекистан, Великобритания, Германия, Беларусь и США.

Совокупный эффект беговых стартов фонда "Смелость быть первым" в Алматы в 2026 году уже достиг 15,6 млрд тенге. Около 3 млрд тенге поступило в бюджет в виде налогов – это 3,3% всех налоговых поступлений от туристической отрасли города. Сезон еще продолжается, поэтому итоговые показатели будут выше.

В расчет вошли расходы организаторов, участников и сопровождающих их родственников и друзей, а также дополнительный оборот, который эти средства создают в других отраслях. По оценке исследования, на одного участника приходится в среднем 1,6 сопровождающего.

Иногородние и иностранные бегуны составили 21% участников, но обеспечили 73% всех расходов. Вместе с сопровождающими они принесли экономике Алматы 5,3 млрд тенге. Экономический эффект от одного иностранного участника с учетом сопровождающих составил в среднем 1,82 млн тенге – в 16 раз больше, чем от местного бегуна.

Для 64% опрошенных иностранцев забег стал основной целью поездки в Алматы, еще для 16% – одной из целей. Почти половина провела в городе шесть и более дней, а 87% планируют приехать снова.

Больше всего получила сфера размещения – 3,7 млрд тенге. На розничную торговлю пришлось 1,2 млрд тенге, на транспорт – 1 млрд, на развлечения – 900 млн, на общественное питание – 800 млн тенге. Почти четверть общего эффекта получили отрасли, напрямую не связанные со спортом, включая производство продуктов, сельское хозяйство, строительство и финансовые услуги.


Almaty Marathon давно стал больше, чем событие одного дня. Вместе с участниками в город приезжают их семьи и друзья. Они остаются на несколько дней, пользуются гостиницами и транспортом, посещают рестораны, магазины и достопримечательности. Важно и то, что большинство иностранных бегунов хотят вернуться. Так марафон знакомит новую аудиторию с Алматы и поддерживает городскую экономику, – рассказала исполнительный директор корпоративного фонда "Смелость быть первым" Салтанат Казыбаева.

Среди международных участников юбилейного старта – японский марафонец Юки Каваучи, победитель Бостонского марафона 2018 года. Он впервые посетит Казахстан и Центральную Азию и сам выйдет на дистанцию. Его визит состоится при поддержке компании Daikin.

Первая волна участников дистанции 10 км стартует в 06:00, вторая – в 06:15. Марафон начнется в 07:30, полумарафон – в 07:45.

Работу городских и экстренных служб будет координировать единый Центр управления мероприятием. На маршруте разместят семь медицинских палаток, на финише – два палаточных госпиталя. Будут дежурить 12 бригад скорой помощи, 16 веломедиков, 84 медволонтера и 40 врачей разных профилей. В организации события примут участие более 1 500 волонтеров.

Благотворительность остается частью Almaty Marathon с первого старта. За 15 лет фонд "Смелость быть первым" реализовал более 30 проектов на сумму свыше 500 млн тенге. Средства направлялись на строительство спортивных площадок, создание сенсорных комнат и залов лечебной физкультуры, а также на приобретение реабилитационного и медицинского оборудования.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Айсулу Омарова
Читайте также
Марафон
18:22, 06 августа 2026
Юбилейный Almaty Marathon пройдет по новым маршрутам и соберет 16 тысяч участников
Как прошло самое масштабное беговое событие в Центральной Азии
16:53, 01 октября 2024
Almaty Marathon 2024: как прошло самое масштабное беговое событие в Центральной Азии
марафон
18:36, 31 августа 2026
Когда нужно остановиться: врач назвал опасные симптомы во время бега
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Сборная Казахстана по баскетболу 3х3 на Азиаде-2026
09:54, Сегодня
Баскетболисты Казахстана проиграли Филиппинам, но вышли в плей-офф Азиады-2026
Алексей Луценко на Азиаде
09:44, Сегодня
Алексей Луценко завоевал шестое "золото" на Азиаде и планирует завершить карьеру
Сарвиноз Миркадирова на Азиаде-2026
09:41, Сегодня
Знаменосец сборной Казахстана Сарвиноз Миркадирова проиграла в первом же матче на Азиаде
Фёдоров на трассе групповой гонки Азиады
09:40, Сегодня
Казахстанский велогонщик Фёдоров проиграл Луценко, но завоевал "серебро" Азиады в Японии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: