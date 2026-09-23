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Общество

"Убрать трамваи, чтобы вернуть трамваи": алматинцы высмеяли наземный LRT – им ответили строители

ЛРТ в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2026 12:33 Фото: Instagram/almaty_qurylys
В Алматы в сентябре 2026 года начали укладывать первые рельсы легкорельсового транспорта (LRT) на улице Момышулы. Горожане удивились, что линия пойдет по земле, а не на эстакаде. И уже прозвали будущий проект "трамваем", сообщает Zakon.kz.

Алматинцы делятся своим мнением в комментариях под видео с укладкой рельсов:

  • Трамваи желтые если будут, не удивлюсь.
  • Он будет стоять в пробке вместе со всеми. А в Астане он никогда в пробке не стоит с машинами.
  • Назад в прошлое одним словом, на картинках показывают одно, на деле не ЛРТ, а очередные трамваи.
  • Сначала убрали трамваи, теперь назвали их ЛРТ.
  • Думал LRT, а оказалось...
  • Грустно, очень грустно.
  • Были трамваи, так же ездили на рельсах, зачем их убрали, чтобы построить новые ЛРТ?
  • А чем старые рельсы мешали?
  • Думал, он будет как в Астане, на высоте.
  • Я что-то не понял, ЛРТ, а получается, просто заново трамвай.
  • Это тот же трамвай, который акимат посчитал опасным.
  • Убрать трамваи, чтобы вернуть трамваи.
  • Зачем советское ЛРТ демонтировали? Самый классный был ЛРТ 10-го маршрута, в Калкаман из Аксая-2.

Также обратили внимание на состояние укладываемых рельсов – они со ржавчиной.

В строительной компании "Алматы Құрылыс" ответили на вопросы горожан.

"Алматинский ЛРТ – это же ведь просто новый трамвай. И почему его вообще строить не на эстакаде? Такие вопросы появились после того, как на Момышулы начали укладывать новые рельсы. На самом деле ЛРТ необязательно строить на эстакаде. В Алматы весь маршрут будет идти по земле, но вместе с машинами он ездить не будет. Для ЛРТ сделают свои отдельные пути. Поезда смогут разгоняться примерно до 70 км в час. И еще один важный вопрос. Почему новые рельсы уже выглядят ржавыми? Это обычная реакция металла на воздух и влагу. А перед запуском рельсы очистят. Дальше их поверхность будет очищаться от движения поездов", – заверили в компании.

Что касается мнений в том, что легкорельсовый транспорт будет стоять в пробках вместе со всем транспортным потоком, то специалисты утверждают, что этого не будет:

"В составе будет автоматика, связанная со светофорами. То есть при подъезде состава к перекрестку светофор дает зеленый свет быстрее".

Сообщается также, что первую линию LRT в Алматы планируют запустить уже в конце 2027 года.

Но это объяснение не убедило алматинцев:

"Да вы хоть как его назовите... Но это трамвай", "Ликвидированный ранее трамвай – ЛРТ", "Смогут разгоняться? До 70 км? Не смешите", "Я ожидал как в Астане, без пробок будет по эстакадам ездить, а тут обычный трамвай забабахали".

Первая линия LRT пройдет от железнодорожного вокзала "Алматы-2" до улицы Монке би. Маршрут – железнодорожный вокзал "Алматы-2", по проспекту Абылай хана, по улице Толе би, Момышулы, до депо. Расположение депо: Алатауский район, в южной части индустриальной зоны". Подробнее о проекте Zakon.kz писал здесь.

После запуска LRT две средние полосы на улицах Момышулы и Толе би будут выделены исключительно для поездов и отделены от автомобильного движения. Это должно обеспечить приоритет общественного транспорта, повысить скорость и регулярность движения и снизить риск ДТП.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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