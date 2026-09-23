"Убрать трамваи, чтобы вернуть трамваи": алматинцы высмеяли наземный LRT – им ответили строители
Алматинцы делятся своим мнением в комментариях под видео с укладкой рельсов:
- Трамваи желтые если будут, не удивлюсь.
- Он будет стоять в пробке вместе со всеми. А в Астане он никогда в пробке не стоит с машинами.
- Назад в прошлое одним словом, на картинках показывают одно, на деле не ЛРТ, а очередные трамваи.
- Сначала убрали трамваи, теперь назвали их ЛРТ.
- Думал LRT, а оказалось...
- Грустно, очень грустно.
- Были трамваи, так же ездили на рельсах, зачем их убрали, чтобы построить новые ЛРТ?
- А чем старые рельсы мешали?
- Думал, он будет как в Астане, на высоте.
- Я что-то не понял, ЛРТ, а получается, просто заново трамвай.
- Это тот же трамвай, который акимат посчитал опасным.
- Убрать трамваи, чтобы вернуть трамваи.
- Зачем советское ЛРТ демонтировали? Самый классный был ЛРТ 10-го маршрута, в Калкаман из Аксая-2.
Также обратили внимание на состояние укладываемых рельсов – они со ржавчиной.
В строительной компании "Алматы Құрылыс" ответили на вопросы горожан.
"Алматинский ЛРТ – это же ведь просто новый трамвай. И почему его вообще строить не на эстакаде? Такие вопросы появились после того, как на Момышулы начали укладывать новые рельсы. На самом деле ЛРТ необязательно строить на эстакаде. В Алматы весь маршрут будет идти по земле, но вместе с машинами он ездить не будет. Для ЛРТ сделают свои отдельные пути. Поезда смогут разгоняться примерно до 70 км в час. И еще один важный вопрос. Почему новые рельсы уже выглядят ржавыми? Это обычная реакция металла на воздух и влагу. А перед запуском рельсы очистят. Дальше их поверхность будет очищаться от движения поездов", – заверили в компании.
Что касается мнений в том, что легкорельсовый транспорт будет стоять в пробках вместе со всем транспортным потоком, то специалисты утверждают, что этого не будет:
"В составе будет автоматика, связанная со светофорами. То есть при подъезде состава к перекрестку светофор дает зеленый свет быстрее".
Сообщается также, что первую линию LRT в Алматы планируют запустить уже в конце 2027 года.
Но это объяснение не убедило алматинцев:
"Да вы хоть как его назовите... Но это трамвай", "Ликвидированный ранее трамвай – ЛРТ", "Смогут разгоняться? До 70 км? Не смешите", "Я ожидал как в Астане, без пробок будет по эстакадам ездить, а тут обычный трамвай забабахали".
Первая линия LRT пройдет от железнодорожного вокзала "Алматы-2" до улицы Монке би. Маршрут – железнодорожный вокзал "Алматы-2", по проспекту Абылай хана, по улице Толе би, Момышулы, до депо. Расположение депо: Алатауский район, в южной части индустриальной зоны". Подробнее о проекте Zakon.kz писал здесь.
После запуска LRT две средние полосы на улицах Момышулы и Толе би будут выделены исключительно для поездов и отделены от автомобильного движения. Это должно обеспечить приоритет общественного транспорта, повысить скорость и регулярность движения и снизить риск ДТП.