Шок на фоне ажиотажа вокруг iPhone 18: Генпрокуратура предупредила казахстанцев

В Казахстане набирает обороты новая мошенническая схема, связанная с ажиотажем вокруг предзаказов на флагманский смартфон iPhone 18. Злоумышленники используют интерес поклонников техники Apple, чтобы опустошать их банковские счета, сообщает Zakon.kz.

Об этом 23 сентября 2026 года рассказали в пресс-службе Генеральной прокуратуры РК. По данным надзорного органа, аферисты активно применяют два сценария обмана.

Первый вариант строится на испуге жертвы. Пользователю поступает фейковое сообщение от имени компании Apple о якобы уже оформленном предзаказе на новый смартфон. Для отмены нежелательной "покупки" человеку предлагают срочно связаться со "службой поддержки".

Однако на другом конце провода находятся мошенники, которые под предлогом отмены транзакции выманивают персональные данные и доступ к банковским приложениям.

Второй сценарий рассчитан на любителей выгоды. Потенциальным жертвам предлагают забронировать гаджет по привлекательной цене с гарантией мгновенной доставки.

"Ссылка для оформления заказа ведет на поддельный сайт, где запрашивают данные банковской карты, пароли и другую конфиденциальную информацию. Полученные сведения могут использоваться для доступа к учетным записям и банковским сервисам, а также хищения денежных средств. Главная уловка – заставить человека действовать в спешке: испугаться незнакомого заказа или побояться упустить выгодное предложение", – предупредили в надзорном органе.

Чтобы защитить себя:

не переходите по ссылкам и не звоните по номерам из подозрительных уведомлений;

не сообщайте пароли, PIN-коды, CVV-коды банковских карт и коды подтверждения из SMS.

не устанавливайте приложения и не предоставляйте доступ к своему устройству по просьбе незнакомцев;

не вносите предоплату, пока не убедитесь в подлинности сайта и надежности продавца;

проверяйте информацию о заказах через официальный сайт или приложение продавца, открывая их самостоятельно. Если вы уже передали данные карты или заметили подозрительное списание, незамедлительно свяжитесь с банком, заблокируйте карту и сообщите о случившемся в полицию.

Ранее сообщалось, что казахстанцы лишились 44 млн тенге, поверив в красивую сказку "бизнесвумен".