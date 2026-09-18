Казахстанцы лишились 44 млн тенге, поверив в красивую сказку "бизнесвумен"
Фото: Zakon.kz
Крупную мошенническую схему, связанную с "цветочным бизнесом", раскрыли полицейские Кокшетау. По предварительным данным, от действий злоумышленницы пострадали 17 человек, а общая сумма ущерба превысила 44 млн тенге, сообщает Zakon.kz.
Правоохранители установили, что в 2025 году 36-летняя жительница города предлагала знакомым и малознакомым людям инвестировать в выгодное дело.
Женщина просила деньги в долг якобы для участия в крупном тендере по закупке цветов и обещала вернуть средства с высокими процентами.
"Полученные деньги женщина обещала вернуть с процентами. Однако своих обязательств она не выполнила. Так, один из потерпевших передал фигурантке 4,7 млн тенге, однако обещанного возврата денежных средств так и не дождался. Оказалось что никакого тендера не было, полученные деньги женщина тратила на личные нужды". ДП Акмолинской области
В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. В полиции не исключают, что количество потерпевших может вырасти, так как следственные действия продолжаются.
Ранее сообщалось, что казахстанка решила подзаработать на мошенничестве, но финал оказался плачевным.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript