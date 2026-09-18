Казахстанцы лишились 44 млн тенге, поверив в красивую сказку "бизнесвумен"

Крупную мошенническую схему, связанную с "цветочным бизнесом", раскрыли полицейские Кокшетау. По предварительным данным, от действий злоумышленницы пострадали 17 человек, а общая сумма ущерба превысила 44 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Правоохранители установили, что в 2025 году 36-летняя жительница города предлагала знакомым и малознакомым людям инвестировать в выгодное дело.

Женщина просила деньги в долг якобы для участия в крупном тендере по закупке цветов и обещала вернуть средства с высокими процентами.

"Полученные деньги женщина обещала вернуть с процентами. Однако своих обязательств она не выполнила. Так, один из потерпевших передал фигурантке 4,7 млн тенге, однако обещанного возврата денежных средств так и не дождался. Оказалось что никакого тендера не было, полученные деньги женщина тратила на личные нужды". ДП Акмолинской области

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. В полиции не исключают, что количество потерпевших может вырасти, так как следственные действия продолжаются.

Ранее сообщалось, что казахстанка решила подзаработать на мошенничестве, но финал оказался плачевным.