20-летнего дрифтера в Шымкенте арестовали на 10 суток
Фото: pixabay
В Шымкенте полицейские с помощью камер видеонаблюдения выявили водителя, который устроил дрифт и нарушил общественный порядок, сообщает Zakon.kz.
Полицейские установили личность водителя – им оказался 20-летний житель Шымкента Эльяр Касымжанов, и доставили его в отдел полиции.
По решению суда парню назначено наказание в виде административного ареста на 10 суток. Автомобиль отправили на штрафстоянку.
Ранее в Астане привлекали к ответственности лихача, устроившего опасный дрифт на дорогах столицы. Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям 19 сентября 2026 года назначил нарушителю административный арест.
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