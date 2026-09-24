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Общество

20-летнего дрифтера в Шымкенте арестовали на 10 суток

Автомобиль, дрифт , арест, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2026 19:13 Фото: pixabay
В Шымкенте полицейские с помощью камер видеонаблюдения выявили водителя, который устроил дрифт и нарушил общественный порядок, сообщает Zakon.kz.

Полицейские установили личность водителя – им оказался 20-летний житель Шымкента Эльяр Касымжанов, и доставили его в отдел полиции.

По решению суда парню назначено наказание в виде административного ареста на 10 суток. Автомобиль отправили на штрафстоянку.

Ранее в Астане привлекали к ответственности лихача, устроившего опасный дрифт на дорогах столицы. Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям 19 сентября 2026 года назначил нарушителю административный арест.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Корреспондент
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