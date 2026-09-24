Пассажир поплатился свободой за шутку о взрывном устройстве в аэропорту Шымкента

Пассажира арестовали на пять суток за шутку о взрывном устройстве в аэропорту Шымкента, сообщает Zakon.kz.

Otyrar.kz пишет, что инцидент произошел 21 сентября 2026 года в аэропорту Шымкента. Во время регистрации на рейс Шымкент – Астана мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, заявил, что в его багаже якобы находится взрывное устройство.

Представители авиакомпании сняли пассажира с рейса и передали его сотрудникам транспортной полиции. В ходе проверки информация не подтвердилась – никаких взрывных устройств в багаже обнаружено не было. Эвакуация в аэропорту не проводилась.

По итогам разбирательства нарушителя привлекли к ответственности за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения и мелкое хулиганство. Суд назначил ему пять суток административного ареста.

Ранее аэропорт Шымкента оштрафовали после масштабной проверки промышленной безопасности. Специалисты ДЧС мегаполиса выявили нарушения в работе ключевой инфраструктуры воздушной гавани.