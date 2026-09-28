#Трагедия на Каспии
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+18°
$
441.88
503.61
5.24
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Трагедия на Каспии
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+18°
$
441.88
503.61
5.24
Общество

Новая Школа Nazarbayev University будет готовить инженеров для AI-экономики

робот, ИИ, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2026 15:31 Фото: Nazarbayev University
Nazarbayev University в этом году объединил направления компьютерных наук, математики, робототехники, ИИ и вычислительных технологий в новую Школу компьютерных наук и ИИ (School of Computing and Artificial Intelligence, SCAI), сообщает Zakon.kz.

Задача школы – готовить специалистов, которые понимают полный технологический цикл: от математической модели и алгоритма до программного кода, аппаратной части и работающего устройства.

Создание SCAI соответствует стратегическому курсу Казахстана, где цифровизация и искусственный интеллект определены как одни из ключевых направлений развития. 2026 год официально объявлен в стране Годом цифровизации и искусственного интеллекта. На этом фоне растет потребность не только в разработчиках программного обеспечения, но и в специалистах, способных создавать и внедрять AI-решения в разных отраслях экономики.

министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2026 15:31

Фото: Nazarbayev University

Официальное открытие Школы состоялось в рамках Дня открытых дверей NU с участием министра науки и высшего образования РК Саясата Нурбека.

Для Казахстана искусственный интеллект можно назвать новым фактором, новой силой, способной повысить эффективность национальной экономики, производства и труда. Поэтому открытие школы – это наш национальный ответ. На основе генеративного ИИ, разворачиваются еще две революции – это Agent AI, когда алгоритмы уже могут автономно выполнять сложные задачи и Physical AI: искусственный интеллект начинает менять наш физический мир. Поэтому мы должны быть готовы к вызовам и для подготовки к ним NU, можно сказать, является очень подходящей площадкой, – отметил министр Саясат Нурбек.
министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2026 15:31

Фото: Nazarbayev University

SCAI будет готовить специалистов в области компьютерных наук, робототехники, математики, науки о данных и прикладного искусственного интеллекта. При этом университет планирует развивать программы, ориентированные не только на изучение технологий, но и на их применение в конкретных отраслях. Сегодня в Школе обучается более 2 100 студентов, включая 281 магистранта и 99 докторантов. В 2026 году к ним присоединились 608 новых студентов. Преподавательский состав насчитывает около 70 профессоров.

Мы создали эту школу, чтобы адаптироваться к смене парадигмы, которая происходит прямо сейчас и меняет нашу экономику, подходы к научным исследованиям и ведению бизнеса, – отметил декан SCAI, профессор Атакан Варол.

По словам профессора Атакана Варола, развитие ИИ одновременно меняет и саму вычислительную архитектуру. Если сегодня значительная часть вычислений выполняется на удаленных серверах, то в перспективе все больше задач будет решаться непосредственно на устройствах. Поэтому растет потребность в инженерах, которые понимают не только программную, но и аппаратную составляющую искусственного интеллекта.

Важную роль в этой работе должен сыграть Центр робототехники. Его задача – развивать технологии Physical AI, объединяющие искусственный интеллект с физическими системами, и искать для них практическое применение в промышленности и других секторах экономики. По замыслу NU, такая модель позволит студентам и исследователям работать не только над научными публикациями, но и над прототипами, которые потенциально могут стать основой для новых продуктов и компаний. К 2030 году Школа планирует содействовать созданию более 30 deep-tech стартапов.

профессор Дурвудхан Сураган, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2026 15:31

Фото: Nazarbayev University

SCAI тесно взаимодействует с Институтом умных систем и искусственного интеллекта (ISSAI), созданным в NU в 2019 году, и использует суперкомпьютеры Shabyt, Muon и Irgetas. Irgetas является наиболее мощной системой из них и включает вычислительные узлы с графическими процессорами NVIDIA H100. Такие ресурсы позволяют обучать сложные модели искусственного интеллекта, обрабатывать большие массивы данных, выполнять ресурсоемкие вычисления и проводить моделирование.

При этом, несмотря на быстрое развитие технологий, в SCAI делают ставку и на фундаментальную подготовку. Именно поэтому одним из ключевых направлений новой Школы стала математика.

Создавая школу, мы ориентировались на долгосрочные результаты. Мы также включили в ее структуру математику – и это тоже довольно уникальный для мира подход. Для нас важно, чтобы все наши студенты имели очень сильную фундаментальную подготовку. Если сегодня посмотреть на исследовательские команды ведущих компаний в сфере ИИ, можно увидеть, что многие их участники в прошлом были победителями Международной математической олимпиады, – сказал декан Школы Атакан Варол.

В ближайшее время Школа планирует запустить программу бакалавриата по искусственному интеллекту совместно с Гонконгским политехническим университетом, PhD-программу "AI for X", предполагающую применение ИИ в различных предметных областях, магистратуру по кибербезопасности, а также профессиональную магистратуру в области вычислительных технологий и Deep FinTech.

робот, ИИ, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2026 15:31

Фото: Nazarbayev University

В долгосрочной перспективе NU ставит перед SCAI задачу укрепить позиции Казахстана в международном пространстве компьютерных наук. Две образовательные программы бакалавриата школы – компьютерные науки и математика – уже получили аккредитацию ABET. К 2030 году школа планирует войти в топ-250 предметного рейтинга Times Higher Education по компьютерным наукам.

Партнерский материал

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Айсулу Омарова
Читайте также
Центральный вход в Nazarbayev University
10:00, 05 декабря 2024
Образование мирового уровня: что предлагает Nazarbayev University в 2025 году
новая волна талантов
19:46, 13 июня 2025
Новая волна талантов: Nazarbayev University чествует 11-ю когорту выпускников
Проверка Nazarbayev University
15:11, 11 декабря 2024
Госаудит выявил в Nazarbayev University неэффективное использование 73 млрд тенге
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Ясмина Токсанбаева на старте забега
15:00, Сегодня
Казахстан протестует против лишения Токсанбаевой "золота" АИ и заплатит ей как за победу
Вбрасывание шайбы в матче &quot;Барыс&quot; - &quot;Нефтехимик&quot;
14:47, Сегодня
Матч "Барыса" вошёл в ТОП-5 ожидаемых матчей этой недели КХЛ
Айбек Оралбай на чемпионате Азии по боксу-2026
14:37, Сегодня
Live: Расписание и результаты боёв казахстанских боксёров на Азиаде
Противоречивый результат супертопа
14:25, Сегодня
Нургиса Адилетулы дебютировал на Азиаде и выиграл медаль в тяжёлой атлетике за Казахстан
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: