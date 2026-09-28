Новая Школа Nazarbayev University будет готовить инженеров для AI-экономики

Nazarbayev University в этом году объединил направления компьютерных наук, математики, робототехники, ИИ и вычислительных технологий в новую Школу компьютерных наук и ИИ (School of Computing and Artificial Intelligence, SCAI), сообщает Zakon.kz.

Задача школы – готовить специалистов, которые понимают полный технологический цикл: от математической модели и алгоритма до программного кода, аппаратной части и работающего устройства.

Создание SCAI соответствует стратегическому курсу Казахстана, где цифровизация и искусственный интеллект определены как одни из ключевых направлений развития. 2026 год официально объявлен в стране Годом цифровизации и искусственного интеллекта. На этом фоне растет потребность не только в разработчиках программного обеспечения, но и в специалистах, способных создавать и внедрять AI-решения в разных отраслях экономики.

Фото: Nazarbayev University

Официальное открытие Школы состоялось в рамках Дня открытых дверей NU с участием министра науки и высшего образования РК Саясата Нурбека.

Для Казахстана искусственный интеллект можно назвать новым фактором, новой силой, способной повысить эффективность национальной экономики, производства и труда. Поэтому открытие школы – это наш национальный ответ. На основе генеративного ИИ, разворачиваются еще две революции – это Agent AI, когда алгоритмы уже могут автономно выполнять сложные задачи и Physical AI: искусственный интеллект начинает менять наш физический мир. Поэтому мы должны быть готовы к вызовам и для подготовки к ним NU, можно сказать, является очень подходящей площадкой, – отметил министр Саясат Нурбек.

Фото: Nazarbayev University

SCAI будет готовить специалистов в области компьютерных наук, робототехники, математики, науки о данных и прикладного искусственного интеллекта. При этом университет планирует развивать программы, ориентированные не только на изучение технологий, но и на их применение в конкретных отраслях. Сегодня в Школе обучается более 2 100 студентов, включая 281 магистранта и 99 докторантов. В 2026 году к ним присоединились 608 новых студентов. Преподавательский состав насчитывает около 70 профессоров.

Мы создали эту школу, чтобы адаптироваться к смене парадигмы, которая происходит прямо сейчас и меняет нашу экономику, подходы к научным исследованиям и ведению бизнеса, – отметил декан SCAI, профессор Атакан Варол.

По словам профессора Атакана Варола, развитие ИИ одновременно меняет и саму вычислительную архитектуру. Если сегодня значительная часть вычислений выполняется на удаленных серверах, то в перспективе все больше задач будет решаться непосредственно на устройствах. Поэтому растет потребность в инженерах, которые понимают не только программную, но и аппаратную составляющую искусственного интеллекта.

Важную роль в этой работе должен сыграть Центр робототехники. Его задача – развивать технологии Physical AI, объединяющие искусственный интеллект с физическими системами, и искать для них практическое применение в промышленности и других секторах экономики. По замыслу NU, такая модель позволит студентам и исследователям работать не только над научными публикациями, но и над прототипами, которые потенциально могут стать основой для новых продуктов и компаний. К 2030 году Школа планирует содействовать созданию более 30 deep-tech стартапов.

Фото: Nazarbayev University

SCAI тесно взаимодействует с Институтом умных систем и искусственного интеллекта (ISSAI), созданным в NU в 2019 году, и использует суперкомпьютеры Shabyt, Muon и Irgetas. Irgetas является наиболее мощной системой из них и включает вычислительные узлы с графическими процессорами NVIDIA H100. Такие ресурсы позволяют обучать сложные модели искусственного интеллекта, обрабатывать большие массивы данных, выполнять ресурсоемкие вычисления и проводить моделирование.

При этом, несмотря на быстрое развитие технологий, в SCAI делают ставку и на фундаментальную подготовку. Именно поэтому одним из ключевых направлений новой Школы стала математика.

Создавая школу, мы ориентировались на долгосрочные результаты. Мы также включили в ее структуру математику – и это тоже довольно уникальный для мира подход. Для нас важно, чтобы все наши студенты имели очень сильную фундаментальную подготовку. Если сегодня посмотреть на исследовательские команды ведущих компаний в сфере ИИ, можно увидеть, что многие их участники в прошлом были победителями Международной математической олимпиады, – сказал декан Школы Атакан Варол.

В ближайшее время Школа планирует запустить программу бакалавриата по искусственному интеллекту совместно с Гонконгским политехническим университетом, PhD-программу "AI for X", предполагающую применение ИИ в различных предметных областях, магистратуру по кибербезопасности, а также профессиональную магистратуру в области вычислительных технологий и Deep FinTech.

Фото: Nazarbayev University

В долгосрочной перспективе NU ставит перед SCAI задачу укрепить позиции Казахстана в международном пространстве компьютерных наук. Две образовательные программы бакалавриата школы – компьютерные науки и математика – уже получили аккредитацию ABET. К 2030 году школа планирует войти в топ-250 предметного рейтинга Times Higher Education по компьютерным наукам.

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