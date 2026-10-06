"Приложение показывает +5 °C, а на улице иначе": синоптики Казахстана раскрыли правду о погодных "аномалиях"
Например, есть мнение, что "если зимой очень холодно – значит, снега будет много". Это миф.
"Сильный мороз не всегда означает снег. Для выпадения осадков необходима влага и подходящие атмосферные процессы. Поэтому мороз может стоять и при совершенно ясной и сухой погоде", – рассказали 6 октября 2026 года синоптики.
"Дождь может идти из облака, которое образовалось за сотни километров"
Это утверждение верно: облачные системы и воздушные массы перемещаются вместе с атмосферной циркуляцией. Поэтому осадки могут выпадать далеко от места, где сформировалось облако.
Еще одно интересующее многих утверждение: "если приложение показывает +5 °C, значит, везде на улице будет +5 °C".
Оно – миф.
"Даже в пределах одного города температура может отличаться. На нее влияют рельеф, застройка, ветер, облачность и другие факторы", – пояснили в "Казгидромете".
"Снег может выпасть при температуре выше 0 °C". И это факт.
"Да, такое возможно. Если температура у поверхности немного выше нуля, снежинки иногда успевают достичь земли, не растаяв полностью", – рассказали синоптики.
Что касается утверждения "если в прогнозе +30 °C, значит, именно так температура и будет ощущаться", то оно тоже неверно.
"На наше восприятие температуры влияют влажность, ветер, солнечная радиация и другие погодные условия. Поэтому одна и та же температура может ощущаться по-разному", – утверждают в "Казгидромете".
Ранее казахстанские синоптики разобрали пять популярных народных примет о погоде и рассказали, что из них правда.