#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+16°
$
441.91
499.05
5.3
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+16°
$
441.91
499.05
5.3
Общество

"Казгидромет" раскрыл правду о народных приметах: красный вечер, круг вокруг Луны и утро в инее

Погода, прогноз погоды, лето, жара, тепло, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2026 18:00 Фото: Zakon.kz
Специалисты РГП "Казгидромет" 2 октября 2026 года разобрали пять популярных народных примет о погоде и раскрыли, что в них правда, сообщает Zakon.kz.

Отметим, что многие погодные приметы передаются из поколения в поколение.

"Но за некоторыми из них действительно стоят вполне объяснимые атмосферные процессы", – заявили специалисты РГП "Казгидромет".

"Красный вечер – к ветру, красное утро – к дождю"

Оттенок неба связан с рассеянием солнечного света в атмосфере, а в определенных погодных условиях красный закат может сопровождать приближение фронта и изменение погоды.

"Ласточки низко летают – дождь обещают"

Перед дождем повышается влажность, а насекомые могут опускаться ближе к земле. За ними ниже летают и ласточки.

"Круг вокруг Луны – к дождю или снегу"

Лунное гало возникает в ледяных кристаллах высоких облаков. Такие облака нередко появляются перед атмосферным фронтом.

"Снег скрипит под ногами – к сильному морозу"

При низкой температуре снежные кристаллы становятся твердыми и хрупкими. При ходьбе они ломаются и трутся друг о друга, создавая характерный скрип.

"Если утром все в инее – день будет ясным"

Иней чаще образуется при ясной и тихой погоде, когда поверхность ночью активно теряет тепло.

30 сентября 2026 года в "Казгидромете" разобрали семь популярных утверждений о погоде и природных явлениях и рассказали, где правда, а где всего лишь миф.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
Читайте также
красное облако, небо
16:53, 30 сентября 2026
Снег – к жаре, гром – к морозам: "Казгидромет" объяснил, чему верить
листья, лед
17:45, 20 октября 2025
Сильные дожди и заморозки: "Казгидромет" обновил прогноз погоды на 21 октября
Сильная жара, лето, высокая температура, зной, солнце
17:59, 07 июля 2026
"Казгидромет" раскрыл причину 43-градусной жары в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Аяна Болатбеккызы
17:48, Сегодня
Легкоатлетка из Казахстана Болатбеккызы провалила допинг-контроль на Азиаде
Екатерина Таранцева
17:37, Сегодня
Казахстанка Таранцева осталась без медали по гребному слалому
Айбота Ертайкызы
17:28, Сегодня
Казахстанские гимнастки заняли первое место в квалификации Азиады
Титулованная борчиха сделала всё, что могла...
17:17, Сегодня
Борьба на Азиаде: олимпийская чемпионка не позволила Эльмире Сыздыковой победить себя дома
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: