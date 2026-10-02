"Казгидромет" раскрыл правду о народных приметах: красный вечер, круг вокруг Луны и утро в инее

Специалисты РГП "Казгидромет" 2 октября 2026 года разобрали пять популярных народных примет о погоде и раскрыли, что в них правда, сообщает Zakon.kz.

Отметим, что многие погодные приметы передаются из поколения в поколение.

"Но за некоторыми из них действительно стоят вполне объяснимые атмосферные процессы", – заявили специалисты РГП "Казгидромет".

"Красный вечер – к ветру, красное утро – к дождю"

Оттенок неба связан с рассеянием солнечного света в атмосфере, а в определенных погодных условиях красный закат может сопровождать приближение фронта и изменение погоды.

"Ласточки низко летают – дождь обещают"

Перед дождем повышается влажность, а насекомые могут опускаться ближе к земле. За ними ниже летают и ласточки.

"Круг вокруг Луны – к дождю или снегу"

Лунное гало возникает в ледяных кристаллах высоких облаков. Такие облака нередко появляются перед атмосферным фронтом.

"Снег скрипит под ногами – к сильному морозу"

При низкой температуре снежные кристаллы становятся твердыми и хрупкими. При ходьбе они ломаются и трутся друг о друга, создавая характерный скрип.

"Если утром все в инее – день будет ясным"

Иней чаще образуется при ясной и тихой погоде, когда поверхность ночью активно теряет тепло.

30 сентября 2026 года в "Казгидромете" разобрали семь популярных утверждений о погоде и природных явлениях и рассказали, где правда, а где всего лишь миф.