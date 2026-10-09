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Общество

Верификация телефонов через государственный портал электронного правительства: что изменится для казахстанцев

Верификация телефонов, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2026 17:20 Фото: изображение сгенерировано нейросетью
С 9 октября верификация абонентских устройств для физических лиц проходит в режиме одного окна исключительно через государственный портал электронного правительства и приложение eGov Mobile, сообщает Zakon.kz.

В связи с переходом на государственную платформу отменены требования о самостоятельном предоставлении дополнительных документов и справок: необходимые сведения поступают автоматически. Обновленная процедура также предусматривает обязательную видеоидентификацию заявителя.

Разбираемся, что изменится для пользователей, как будет проходить процедура и для чего вводятся дополнительные меры защиты.

Все действия – в режиме одного окна

Для граждан, которым необходимо пройти верификацию устройства, едиными точками обращения стали государственный портал электронного правительства и приложение eGov Mobile. Здесь сосредоточен весь функционал для прохождения процедуры.

С 9 октября верификация для физических лиц осуществляется исключительно в рамках этой государственной платформы по принципу одного окна. Пользователю больше не требуется обращаться к нескольким цифровым ресурсам для получения необходимых сведений и подачи заявки: обмен данными происходит в рамках самой процедуры.

В связи с переходом на государственный портал электронного правительства требования о самостоятельном предоставлении гражданами дополнительных документов и справок для прохождения верификации отменены. Необходимые сведения поступают автоматически в рамках информационного взаимодействия государственных систем.

В частности, ранее гражданам требовалось самостоятельно получать справку о пересечении государственной границы на портале vmp.gov.kz, а затем предоставлять ее при подаче заявки. Теперь отдельно запрашивать справку, скачивать ее и загружать в другой сервис больше не потребуется.

При этом сами сведения по-прежнему используются для проверки заявки. Меняется способ их получения: необходимый обмен данными становится частью процедуры верификации. Для заявителя это означает меньше самостоятельных действий и отсутствие необходимости собирать и переносить документы между ресурсами.

Зачем вводится обязательная видеоидентификация

В обновленной процедуре предусмотрена обязательная видеоидентификация – дополнительное подтверждение личности гражданина, подающего заявку на верификацию устройства.

Эта мера вводится с учетом ранее выявленных случаев использования персональных данных и электронной цифровой подписи граждан третьими лицами без их ведома и согласия, а также аномалий при подаче заявок.

Видеоидентификация позволяет дополнительно удостовериться, что в процедуре участвует сам человек, от имени которого оформляется заявка. Даже если посторонний получил доступ к его персональным данным и ЭЦП, проверка личности создает дополнительный барьер для их неправомерного использования.

В сочетании с другими механизмами проверки это снижает риск верификации устройств от чужого имени и усиливает защиту граждан непосредственно на этапе подачи заявки.

Верификация новой линейки iPhone теперь доступна

После завершения технических работ и внедрения дополнительных мер защиты возобновляется верификация устройств линейки iPhone 18 для физических лиц.

Временные ограничения были связаны с необходимостью отработать выявленные риски и усилить механизмы проверки заявок.

Владельцы iPhone 18 смогут пройти верификацию через портал электронного правительства и eGov Mobile по обновленной процедуре.

Стоит отметить, что смартфоны новой линейки Apple iPhone 18 беспрепятственно работали в сетях мобильных операторов Казахстана. Ограничений на их использование не было.

Куда обращаться за помощью

По всем вопросам, связанным с прохождением верификации через государственный портал электронного правительства и приложение eGov Mobile, граждане могут обращаться в Единый контакт-центр по номеру 1414.

Здесь можно получить разъяснения о порядке подачи заявки, необходимых действиях и прохождении обязательной видеоидентификации, а также обратиться за помощью при возникновении затруднений в процессе использования сервиса.

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Айсулу Омарова
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