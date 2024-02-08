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Подключение номеров казахстанцев к порталу электронного правительства: разработаны новые правила

Подключение абоненских номеров казахстанцев к порталу электронного правительства: разработаны новые правила Фото: gov4c.kz
МЦРИАП разработало новые Правила регистрации и подключения абонентского номера абонента к учетной записи веб-портала "электронного правительства" для получения государственных и иных услуг в электронной форме посредством абонентского устройства сотовой связи, сообщает Zakon.kz.

Для получения госуслуги "Подключение абонентского номера к учетной записи портала" физические лица направляют запрос в электронной форме через портал или мобильное приложение.

Электронный запрос подается с получением одноразового пароля на абонентский номер в виде короткого текстового сообщения. Сведения о документах, удостоверяющих личность, услугодатель получает из соответствующих государственных информационных систем через шлюз "электронного правительства".

Услуга оказывается бесплатно в течение 20 минут.

При успешном исполнении автоматическая обработка запроса и подключение абонентского номера к учетной записи портала по итогам сведения о зарегистрированном номере отображается в личном кабинете абонента на портале.

При обращении для получения госуслуги через мобильное приложение выполняются следующие действия:

  • осуществляется выбор действия авторизации путем использования имеющихся или выпуска новых регистрационных свидетельств электронной цифровой подписи в мобильном приложении;
  • вводится абонентский номер и одноразовый пароль в виде короткого текстового сообщения, формируемого и отправленного порталом на указанный абонентский номер и проходит биометрическую аутентификацию;
  • при успешном исполнении осуществляется автоматическая обработка запроса и подключение абонентского номера к учетной записи портала. Сведения о зарегистрированном номере отображаются в профиле абонента в объекте информатизации (мобильное приложение).

Регистрация и подключение абонентского номера абонента, предоставленного оператором сотовой связи, к учетной записи портала осуществляется при допуске к просмотру цифровых документов на объектах информатизации (мобильных приложении банков второго уровня) путем проверки номера, сохраненного в объектах информатизации (мобильных приложений банков второго уровня) в случае отсутствия или несоответствия номера, сохраненного в объектах информатизации (мобильных приложении банков второго уровня) номеру, зарегистрированному и подключенному к учетной записи портала путем биометрической аутентификации пользователя и ввода одноразового пароля на абонентский номер в виде короткого текстового сообщения.

Изменение абонентского номера, зарегистрированного и подключенного к учетной записи портала в личном кабинете портала и профиле объекта информатизации (мобильное приложение), осуществляется путем ввода нового абонентского номера и одноразового пароля в виде короткого текстового сообщения, формируемого и отправленного порталом на указанный абонентский номер и с дальнейшим удостоверением с электронной цифровой подписью.

При неправильном вводе одноразового пароля, полученного абонентом на абонентский номер в виде короткого текстового сообщения, или непрохождении биометрической аутентификации абонента не производится регистрация и подключение абонентского номера абонента, предоставленного оператором сотовой связи, к учетной записи портала для получения государственных и иных услуг в электронной форме.

Заявитель получает информацию о порядке оказания государственной услуги по телефону Единого контакт-центра 1414.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 21 февраля.

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Лариса Черненко
Открытые НПА МЦРИАП Казахстан
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