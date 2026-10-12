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Общество

19 уголовных дел о незаконной микрофинансовой деятельности завели в Казахстане в 2026 году

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2026 10:55 Фото: Zakon.kz
Генеральный прокурор Берик Асылов ответил на депутатский запрос касательно принимаемых мер по борьбе с незаконной микрофинансовой деятельностью, передает корреспондент Zakon.kz.

Он заверил, что работа Генпрокуратуры направлена не только на пресечение конкретных фактов незаконного кредитования, но и на недопущение возобновления такой деятельности через новые интернет-ресурсы и платежные инструменты.

"Всего с начала года в производстве органов уголовного преследования находилось 19 уголовных дел о незаконной микрофинансовой деятельности, из них 10 направлены в суд, 4 прекращены в связи с амнистией. Организована работа по пресечению не только отдельных микрофинансовых организаций, но и используемой ими инфраструктуры. Совместно с Агентством по финансовому мониторингу (далее – АФМ), Комитетом национальной безопасности, Министерством внутренних дел, Агентством по регулированию и развитию финансового рынка, Национальным банком и Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития принимаются меры по установлению организаторов такой деятельности, перекрытию платежных и информационных каналов", – говорится в ответе.

Также прорабатывается автоматизированный мониторинг интернет-пространства для выявления сайтов-двойников, мобильных приложений и иных признаков возобновления незаконного кредитования.

Работа ведется и по системному совершенствованию государственного реагирования на нелегальное кредитование. 15 апреля и 9 сентября 2026 года АФМ в адрес АРРФР внесены представления по совершенствованию регулирования процентных ставок, ростовщической деятельности и механизмов выявления безлицензионного кредитования.

Ранее мы писали о том, что Генпрокуратура разыскивает организаторов интернет-платформы Alem Credit.

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Фото Азамат Сыздыкбаев
Азамат Сыздыкбаев
Корреспондент
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