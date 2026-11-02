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Общество

Насколько вырастет обеспеченность жильем в Казахстане до конца года

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Премьер-министр Олжас Бектенов в своем ответе на депутатский запрос рассказал о принимаемых мерах по обеспечению населения жильем, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам главы правительства, за счет реализации государственных мер стимулирования строительства обеспеченность жильем выросла с 21,6 кв. м в 2018 году до 25,2 кв. м на человека в текущем году.

"К концу года ожидается 25,6 кв. м. Сегодня в стране ежегодно вводится свыше 20 млн кв. м жилья. В 2018 году этот показатель составлял порядка 10 млн кв. м. Сегодня расчет показателя обеспеченности населения жильем осуществляется Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам в соответствии с международными стандартами Организации Объединенных Наций", – говорится в ответе Олжаса Бектенова.

Показатель обеспеченности населения жильем, как пояснил премьер, рассчитывается исходя из численности фактически проживающих граждан и общей площади жилых помещений.

В свою очередь, как отметил Олжас Бектенов, оценка жилищных условий и доходов семей регламентирована индексом качества жизни, охватывающим расходы на жилье, коммунальные удобства и структуру доходов в региональном разрезе.

Ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана предложил объявить следующий год Годом масштабного общенародного строительства.

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Фото Азамат Сыздыкбаев
Азамат Сыздыкбаев
Корреспондент
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