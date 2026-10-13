Казахстанка выиграла квартиру в Instagram, но ее объявили "фейком"

Жительница Костанайской области выиграла в социальной сети квартиру, но организатор конкурса передумал и дело дошло до суда, сообщает Zakon.kz.

В областном суде 13 октября 2026 года рассказали, что в июле 2025 года ТОО объявило в Instagram конкурс, главным призом которого была квартира. В октябре 2025 года женщину публично объявили победителем. О чем ТОО объявило в Instagram.

Однако квартиру женщина так и не получила. Он пошла в суд. Представители ТОО выступили против иска, заявив, что аккаунт победительницы был фейковым, поэтому результаты конкурса аннулировали и провели повторный розыгрыш, по итогам которого приз передан другому участнику.

"Истец и ее представитель с доводами ответчика не согласились, указав, что аккаунт истца является личным, создан задолго до проведения конкурса. При этом доказательства, достоверно подтверждающие принадлежность аккаунта к числу фейковых, ответчиком представлены не были", – отметили в суде.

Там пояснили, что согласно ч.1 ст. 911 Гражданского кодекса, любое лицо, объявившее публично о выплате вознаграждения в денежной или иной форме за лучшее выполнение работы или достижение иных результатов, должно исполнить обязательство перед человеком, который в соответствии с условиями конкурса признан победителем.

В ходе рассмотрения дела также установлено, что проверку IP-адресов не проводили, принадлежность аккаунтов не устанавливали и какие-либо технические средства проверки страницы в соцсети не применяли.

"Таким образом, доводы ответчика о фиктивности аккаунта истца не нашли достаточного подтверждения представленными суду доказательствами. С учетом установленных обстоятельств дела, оценки представленных доказательств, а также принципов справедливости и разумности суд пришел к выводу об удовлетворении исковых требований", – заявили в суде.

В итоге с ТОО в пользу женщины взыскана сумма в размере 7 682 000 тенге.

Решение суда вступило в законную силу.

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