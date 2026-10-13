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Общество

Астанчане отдали 5,3 млрд тенге на квартиры, которые так и не увидели

Дом, жилье, квартира, дома, квартиры, недвижимость, аренда жилья, съемное жилье, продажа дома, продажа жилья, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2026 11:02 Фото: Zakon.kz
В Межрайонном суде по уголовным делам Астаны вынесли приговор девяти подсудимым, обвиненных в крупном мошенничестве с недвижимостью, сообщает Zakon.kz.

В суде установлено, что с декабря 2020 года подсудимый Ш., исполнявший функции фактического руководителя группы, совместно с другими восемью фигурантами под видом деятельности строительных компаний привлекал деньги людей для приобретения квартир в жилых комплексах "R-Club" и "R-Club Deluxe".

"Путем заключения фиктивных договоров бронирования с 23 февраля 2022 года по 19 июля 2023 года 135 потерпевшим причинен материальный ущерб на общую сумму 5,14 млрд тенге", – сообщили в уголовном суде Астаны 12 октября 2026 года.

Кроме того, некоторые подсудимые повторно продали квартиры в строящемся ЖК "Arai Apartments" в Астане. В результате пяти потерпевшим причинен ущерб на сумму 228 млн тенге.

Общий ущерб по всем эпизодам составил более 5,36 млрд тенге и не возмещен.

Подсудимые вину не признали.

Суд назначил главному фигуранту 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Остальным – от 5 до 7 лет лишения свободы.

Имущество осужденных, добытое преступным путем, конфисковано в доход государства.

Приговор не вступил в законную силу.

В Комитете по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства казахстанцам рассказали, что важно учитывать и проверять, чтобы сделка прошла успешно.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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