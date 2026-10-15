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Общество

Как в Акмолинской области обновляют теплосети и уходят от износа

Фото: РСК Акмолинской области, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2026 19:20 Фото: РСК Акмолинской области
В регионе продолжается масштабная модернизация системы теплоснабжения: в обновление инфраструктуры вкладывают миллиарды тенге, привлекая частный капитал.

На модернизацию отрасли направлены значительные средства, причем треть из них – это частные инвестиции бизнеса, которые стабильно растут из года в год. В городах и селах региона отремонтировали и реконструировали десятки километров тепловых сетей, а также заменили значительную часть изношенных котлов и закупили резервные дизель-генераторы.

Фото: РСК Акмолинской области, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2026 19:20

Фото: РСК Акмолинской области

За последнее два года отремонтировано более 60 км тепловых сетей (2025 г. – 9,7 км, 2026 г. – 18 км), реконструировано – порядка 79 км, или 10% (2025 г. – 17,2 км, 2026 г. – 59,4 км), заменено 117 котлов, или 39% (от 300 котлов).

Фото: РСК Акмолинской области, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2026 19:20

Фото: РСК Акмолинской области

По информации Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, реализовано 15 проектов. Комплексные работы охватили сразу несколько районов. Новые сети, блочно-модульные котельные и модернизированные объекты появились в Кокшетау, Степногорске, Атбасаре, Щучинске, Ерейментау, а также в селах Дамса, Балкашино и поселке Каменный карьер. Благодаря новым сетям и объектам централизованное теплоснабжение впервые получили или улучшили тысячи жителей области. В ряде населенных пунктов установили современные котельные, повысившие надежность отопления.

Фото: РСК Акмолинской области, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2026 19:20

Фото: РСК Акмолинской области

В Атбасаре активно реконструируют центральную котельную – большинство котлоагрегатов уже смонтированы, а финальные работы на дымовой трубе завершат в будущем году. В Косшы провели капремонт котла, что обошлось в разы дешевле нового проекта, но создало надежный профицит тепла для горожан. На Степногорской ТЭЦ провели серьезный ремонт оборудования на десятки миллиардов тенге. Это позволило снизить износ станции и вывести ее из кризисной зоны, а также обновить ключевую магистральную теплосеть.

"Вопрос прохождения отопительного сезона и бесперебойного снабжения теплом каждого дома, школы, больницы и предприятия региона – это абсолютный приоритет нашей работы. За каждым киловаттом тепла и каждой гигакалорией стоят комфорт людей, стабильность социальной сферы и безопасность нашей инфраструктуры", – отметил руководитель областного ведомства Бактыбек Жапаев.
Фото: РСК Акмолинской области, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2026 19:20

Фото: РСК Акмолинской области

В целом, системная работа последних лет позволила заметно снизить общий износ теплосетей по региону с 41% в 2024 году до 35% в 2026-м и сделать отопительный сезон более стабильным.

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Фото Карина Негметова
Карина Негметова
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