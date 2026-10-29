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Общество

В Акмолинской области определили задачи по инфраструктурной модернизации в рамках поручений президента

аким Акмолинской области Марат Ахметжанов, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2026 17:37 Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области
В Акмолинской области определили дальнейшие задачи по модернизации коммунальной инфраструктуры. На заседании областного актива аким региона Марат Ахметжанов обозначил планы в сфере теплоснабжения, водоснабжения и газификации, передает Zakon.kz.

Все эти направления связаны с поручениями президента Казахстана, озвученными в Послании, в их числе подготовка Плана инфраструктурной модернизации.

В Акмолинской области проведенные за последние три года работы позволили снизить общий износ систем теплоснабжения с 41% до 35%.

Особое внимание уделено вопросу улучшения состояния объектов теплоснабжения. Акцент сделан на регионах с высоким уровнем износа источников и сетей теплоснабжения. За последние три года отремонтировано более 60 километров сетей, реконструировано порядка 79 километров, заменено 117 котлов. Установлены и запущены 11 блочно-модульных котельных, – сообщил Марат Ахметжанов.

В 2027 году запланированы строительство и реконструкция тепловых сетей, которые позволят улучшить теплоснабжение примерно 12 тысяч абонентов. Крупнейшим проектом в сфере теплоснабжения остается кокшетауская ТЭЦ, полный запуск которой намечен на 2029 год.

Еще одно направление Послания – рациональное использование водных ресурсов. Президент поручил усилить контроль за водопотреблением, сократить потери в сетях и исключить нецелевое использование питьевой воды. В соответствии с этим поручением акимам Кокшетау, Степногорска и Косшы совместно с водоканалами предстоит предусмотреть использование систем оборотного водоснабжения при выдаче технических условий для автомоек. Действующие объекты обследуют, а при отсутствии необходимого оборудования владельцам выдадут предписания на его установку.

Продолжается и газификация региона. Природный газ доступен жителям 27 населенных пунктов, построено около 1,8 тысячи километров газопроводов. Доступ к газу получили примерно 224 тысячи человек – около 29% населения области. В следующем году планируют продолжить газификацию Тайтобе и начать работы еще в 11 пристоличных селах.

Кроме того, рассматривается строительство магистрального газопровода "Ишим – Астана".

Это шаг расширит газификацию области в направлении Кокшетау и создаст условия для подключения свыше 480 тысяч новых потребителей в 337 населенных пунктах. В целом газопровод охватит 10 регионов области. В результате мы ожидаем рост уровня газификации с 29% до 85%, – анонсировал областной аким.

По итогам заседания профильным управлениям и акимам городов и районов поручено обеспечить своевременную реализацию проектов. В числе приоритетов – обновление коммунальных сетей, повышение надежности теплоснабжения и обеспечение жителей качественной питьевой водой и природным газом.

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Фото Карина Негметова
Карина Негметова
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