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Общество

Заманчивое предложение делал алматинец преподавателям вузов: теперь его ищет полиция

Тенге, деньги, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2026 14:21 Фото: Zakon.kz
В Уральске на жителя Алматы написали заявления в полицию преподаватели вузов, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Западно-Казахстанской области 19 октября 2026 года рассказали, что в сентябре к ним обратился житель Уральска, сообщивший, что в июле некий гражданин под предлогом публикации его научной статьи в международном издании взял у него деньги.

"В ходе проверки установлено, что от действий данного гражданина могли пострадать несколько человек. В ходе предварительного расследования выяснилось, что мужчина обращался к преподавателям нескольких высших учебных заведений Уральска с предложением опубликовать их научные статьи в международной базе научного цитирования. Под этим предлогом он получал от каждого из них денежные средства в размере от 160 тысяч до 200 тысяч тенге", – рассказали в ДП.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался 39-летний житель Алматы. Задержали ли его, не сообщается.

Казахстанцев в Комитете по миграции предупредили о заманчивой рекламе быстрого трудоустройства за границей. Большинство подобных предложений исходит от зарубежных посредников и сомнительных организаций, которые не имеют официальной регистрации в Казахстане и действуют вне правового поля.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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