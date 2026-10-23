#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+3°
$
451.05
504.95
5.6
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+3°
$
451.05
504.95
5.6
Общество

Преподаватель из Атырау оказался в центре скандала после переписки с ученицей

Школьники, ученики, школа, школы, школьные занятия, уроки, искусственный интеллект в сфере образования, ИИ в школе, ИИ в школах, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2026 04:11 Фото: akorda.kz
В Атырау Назарбаев Интеллектуальная школа начала проверку после заявлений о переписке преподавателя начальной военной подготовки с ученицей, сообщает Zakon.kz.

Под данным "Ак Жайык", 23 октября 2026 года в Threads появилась публикация о неподобающем поведении педагога НИШ. Автор рассказала, что ее несовершеннолетняя сестра является ученицей школы, а 34-летний преподаватель получил номер девочки через одноклассницу. После этого он начал писать школьнице, интересоваться ее делами и предлагать встретиться.

Когда о переписке узнали друзья девушки, один из них позвонил преподавателю и поинтересовался, почему взрослый мужчина позволяет себе подобное общение с несовершеннолетней ученицей. В ответ тот, как утверждает автор публикации, заявил, что просто пошутил.

Родители школьницы, как сообщается, уже обратились к руководству учебного заведения и намерены добиваться официального разбирательства.

"На данный момент проводится проверка по информации, опубликованной в социальной сети, в отношении преподавателя школы. В соответствии с действующей Политикой по защите учащихся Службой школьной безопасности начато рассмотрение обстоятельств, изложенных в публикации. Ситуация находится на контроле руководства АОО", – сообщили в пресс-службе.

По неподтвержденным данным, преподаватель после проверки был уволен.

В начале октября стало известно, что в Конаеве арестовали тренера по ММА. Его подозревают в домогательствах к несовершеннолетним воспитанницам.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Камила Салкымбаева
Читайте также
пункт приема больницы
13:25, 26 мая 2024
Ученицу НИШ госпитализировали с множественными ножевыми ранениями в Астане
Насилие над детьми, насилие над несовершеннолетними, физическое насилие
20:08, 03 октября 2025
Учителя посадили за многократное изнасилование ученицы в Нидерландах
Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, машины скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь
20:31, 13 марта 2026
В Атырау старшеклассник напал с ножом на 12-летнюю девочку
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Том Аспиналл сделал прогноз на бой Евлоев - Волкановски
06:27, Сегодня
Аспиналл выбрал победителей в боях Ян – Двалишвили и Волкановски – Евлоев
Даниил Медведев сыграет в полуфинале Almaty Open c Александром Бубликом
05:59, Сегодня
Даниил Медведев рассказал, какие качества хотел бы перенять у Александра Бублика
Елена Рыбакина вышла в полуфинал турнира в Нинбо
05:12, Сегодня
Елена Рыбакина поделилась ожиданиями от предстоящего матча со Шнайдер в Нинбо
Хабиб Нурмагомедов поддержал Мовсара Евлоева
04:58, 24 октября 2026
Хабиб обратился к Евлоеву перед поединком с Волкановски
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: