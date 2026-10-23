Преподаватель из Атырау оказался в центре скандала после переписки с ученицей

В Атырау Назарбаев Интеллектуальная школа начала проверку после заявлений о переписке преподавателя начальной военной подготовки с ученицей, сообщает Zakon.kz.

Под данным "Ак Жайык", 23 октября 2026 года в Threads появилась публикация о неподобающем поведении педагога НИШ. Автор рассказала, что ее несовершеннолетняя сестра является ученицей школы, а 34-летний преподаватель получил номер девочки через одноклассницу. После этого он начал писать школьнице, интересоваться ее делами и предлагать встретиться.

Когда о переписке узнали друзья девушки, один из них позвонил преподавателю и поинтересовался, почему взрослый мужчина позволяет себе подобное общение с несовершеннолетней ученицей. В ответ тот, как утверждает автор публикации, заявил, что просто пошутил.

Родители школьницы, как сообщается, уже обратились к руководству учебного заведения и намерены добиваться официального разбирательства.

"На данный момент проводится проверка по информации, опубликованной в социальной сети, в отношении преподавателя школы. В соответствии с действующей Политикой по защите учащихся Службой школьной безопасности начато рассмотрение обстоятельств, изложенных в публикации. Ситуация находится на контроле руководства АОО", – сообщили в пресс-службе.

По неподтвержденным данным, преподаватель после проверки был уволен.

В начале октября стало известно, что в Конаеве арестовали тренера по ММА. Его подозревают в домогательствах к несовершеннолетним воспитанницам.