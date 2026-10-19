LRT расширят в Астане: на какой стадии проекты

Аким Астаны Женис Касымбек 19 октября 2026 года рассказал о дальнейших планах по развитию легкорельсового транспорта (LRT), сообщает Zakon.kz.

Как отметил аким, с момента запуска системы LRT Tarlan Astana пассажиропоток составил почти 11,5 млн поездок.

"Данный вид транспорта пользуется спросом среди горожан и становится частью их повседневной жизни. Параллельно продолжаем реализацию второй очереди проекта, направленной на дальнейшее развитие транспортной инфраструктуры столицы", – написал Касымбек в Instagram.

Далее он рассказал, по каким направлениям идет строительство и на какой стадии проекты.

Направление в сторону города Косшы

Продолжаются строительно-монтажные работы по возведению опор, эстакадных конструкций и станций. На сегодняшний день установлено 294 опоры (97%) и смонтировано 385 эстакадных конструкций (73%).

До конца 2026 года планируется завершить бетонные работы на станциях № 401, 402 и 403. Всего на этом направлении предусмотрено строительство трех станций.

Направление в сторону мкр Жагалау

"Проект предусматривает строительство восьми станций. Геологические изыскания завершены. В настоящее время ведутся работы по установке ограждений, а также выносу и переустройству инженерных сетей для последующего развертывания строительно-монтажных работ", – сообщил аким.

Направление в сторону железнодорожного вокзала "Астана-1" (правый берег)

"На данном направлении предусмотрено строительство девяти станций, включая пересадочную станцию №201. Геологические изыскания завершены", – написал Женис Касымбек.

Продолжается строительство пересадочного узла станций № 201/301 вдоль проспекта Сығанақ (на участке между проспектом Кабанбай батыра и проспектом Тұран).

На участке между улицей Қазақ радиосы и проспектом Кабанбай батыра забетонированы две опоры. Также продолжаются работы по устройству свай и ростверков. На других участках ведется подготовка к последующим строительно-монтажным работам.

Развитие сети легкорельсового транспорта – важный шаг к формированию современной и удобной транспортной системы нашей столицы.

16 мая 2026 года президент Касым-Жомарт Токаев запустил работу LRT в Астане. Только за один день после открытия LRT воспользовались 100 тысяч пассажиров. Летом его переименовали в Tarlan Astana.