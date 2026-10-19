#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+3°
$
452.59
507.67
5.48
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+3°
$
452.59
507.67
5.48
Общество

LRT расширят в Астане: на какой стадии проекты

Астанинский легкорельсовый транспорт, ЛРТ, LRT, железнодорожный общественный транспорт, станция ЛРТ, станции ЛРТ, станция LRT, станции LRT, проект ЛРТ, проект LRT, вагон ЛРТ, вагоны ЛРТ, вагон LRT, вагоны LRT, Астана, ЛРТ в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2026 16:39 Фото: akorda.kz
Аким Астаны Женис Касымбек 19 октября 2026 года рассказал о дальнейших планах по развитию легкорельсового транспорта (LRT), сообщает Zakon.kz.

Как отметил аким, с момента запуска системы LRT Tarlan Astana пассажиропоток составил почти 11,5 млн поездок.

"Данный вид транспорта пользуется спросом среди горожан и становится частью их повседневной жизни. Параллельно продолжаем реализацию второй очереди проекта, направленной на дальнейшее развитие транспортной инфраструктуры столицы", – написал Касымбек в Instagram.

Далее он рассказал, по каким направлениям идет строительство и на какой стадии проекты.

Направление в сторону города Косшы

Продолжаются строительно-монтажные работы по возведению опор, эстакадных конструкций и станций. На сегодняшний день установлено 294 опоры (97%) и смонтировано 385 эстакадных конструкций (73%).

До конца 2026 года планируется завершить бетонные работы на станциях № 401, 402 и 403. Всего на этом направлении предусмотрено строительство трех станций.

Направление в сторону мкр Жагалау

"Проект предусматривает строительство восьми станций. Геологические изыскания завершены. В настоящее время ведутся работы по установке ограждений, а также выносу и переустройству инженерных сетей для последующего развертывания строительно-монтажных работ", – сообщил аким.

Направление в сторону железнодорожного вокзала "Астана-1" (правый берег)

"На данном направлении предусмотрено строительство девяти станций, включая пересадочную станцию №201. Геологические изыскания завершены", – написал Женис Касымбек.

Продолжается строительство пересадочного узла станций № 201/301 вдоль проспекта Сығанақ (на участке между проспектом Кабанбай батыра и проспектом Тұран).

На участке между улицей Қазақ радиосы и проспектом Кабанбай батыра забетонированы две опоры. Также продолжаются работы по устройству свай и ростверков. На других участках ведется подготовка к последующим строительно-монтажным работам.

Развитие сети легкорельсового транспорта – важный шаг к формированию современной и удобной транспортной системы нашей столицы.

16 мая 2026 года президент Касым-Жомарт Токаев запустил работу LRT в Астане. Только за один день после открытия LRT воспользовались 100 тысяч пассажиров. Летом его переименовали в Tarlan Astana.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
Читайте также
Пожар на складе, горящие склады, горящий склад, тушение склада, возгорание складских помещений, пожарный, пожарные, пожарная служба, пожарный кран, тушение пожара
03:35, 20 октября 2026
Более 20 спасателей тушили пожар в пекарне Талдыкоргана: пострадал пекарь
линия ЛРТ в Астане
13:41, 02 марта 2026
Хорошую новость об LRT сообщил аким астанчанам
Астанинский легкорельсовый транспорт, ЛРТ, LRT, строительство ЛРТ, строительство LRT, железнодорожный общественный транспорт, станция ЛРТ, станции ЛРТ, станция LRT, станции LRT, проект ЛРТ, проект LRT
15:14, 22 декабря 2025
LRT могут запустить раньше в Астане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Какау на тренерской скамейке во время матча Казахстан - Азербайджан
03:15, 20 октября 2026
"Будет трудная игра": Какау напомнил, как сборная Беларуси обыграла Италию в отборе на Евро
Соня Жиенбаева на одном из грунтовых турниров ITF
02:42, 20 октября 2026
Соня Жиенбаева проиграла россиянке в первом круге турнира ITF в Остине
Валерий Бельгибаев руководит тренировочным процессом Иртыша
02:16, 20 октября 2026
"Мы не смогли ничего противопоставить": Бельгибаев признал превосходство "Кайрата"
Нуркен Мазбаев на послематчевой пресс-конференции
01:48, 20 октября 2026
"Наша игровая система не сработала": Нуркен Мазбаев объяснил поражение от "Елимая"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: