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Общество

Еще два Дворца школьников открыли в Астане

еще два дворца школьников открыли в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2026 20:57 Фото: пресс-служба акимата города Астаны
Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram рассказал об открытии новых Дворцов школьников, сообщает Zakon.kz.
"По поручению главы государства открыли в столице еще два государственных Дворца школьников – многофункциональные комплексы TANYM ART и TANYM SPORT. Они направлены на развитие творческого, интеллектуального и спортивного потенциала детей. В каждом из трехэтажных зданий общей площадью 12 тыс. 225 кв. м предусмотрены бассейн, спортивные и концертные залы, учебные кабинеты, коворкинг-зоны и др. В комплексах планируется организовать занятия по STEM-технологиям, техническому и научному творчеству, а также эколого-биологическому направлению", – написал Женис Касымбек.
еще два дворца школьников открыли в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2026 20:57

Фото: пресс-служба акимата города Астаны

Он отметил, что в рамках поручений президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева акимат уделяет особе внимание социальной инфраструктуре.

еще два дворца школьников открыли в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2026 20:57

Фото: пресс-служба акимата города Астаны

"Ежегодно открываем новые школы, детсады, Дворцы школьников. Сегодня с министром туризма и спорта РК Ерболом Мырзабосыновым и министром просвещения РК Жулдыз Сулейменовой посетили Дворцы школьников. Побеседовали с детьми, ознакомились с работой центра. В мероприятии также приняли участие известные спортсмены: серебряный призер чемпионатов мира и Азии по дзюдо Абиба Абужакынова, бронзовый призер Олимпийских игр в Париже Гусман Кыргызбаев, двукратный серебряный призер Олимпийских игр по боксу Адильбек Ниязымбетов, бронзовый призер Олимпиады в Токио Камшыбек Кункабаев, двукратный чемпион мира Санжар Ташкенбай", – заявил аким.
еще два дворца школьников открыли в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2026 20:57

Фото: пресс-служба акимата города Астаны

По его словам, новые государственные комплексы позволят расширить инфраструктуру дополнительного образования столицы, создать условия для эффективной организации досуга детей и развития их способностей. Кроме того, в каждом комплексе предусмотрено создание более 100 рабочих мест.

еще два дворца школьников открыли в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2026 20:57

Фото: пресс-служба акимата города Астаны

"Комплекс TANYM ART расположен в районе Сарыарка по ул. Бейбарыс султан, 15. Комплекс TANYM SPORT находится в районе Алматы по ул. Тулебаева, 3. Ранее в городе открыли четыре Дворца школьников, в том числе за счет частных инвестиций. Работы в данном направлении продолжим", – резюмировал Касымбек.
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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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