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Общество

Прокурор заявила о попытках давления на суд адвокатом Бокаева – вынесено частное постановление

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2026 13:26 Фото: freepik
В Алматы продолжается судебное разбирательство по уголовному делу в отношении Санжара Бокаева, его племянника Мадияра Калменова и личного видеографа Улана Нусипкожи, сообщает Zakon.kz.

Они подозреваются в совершении ряда уголовных преступлений. Дело рассматривается по нескольким статьям Уголовного кодекса (190, 218, 340, 188 и 274).

На первом судебном заседании председательствующий судья предупредила участников процесса, что публичные субъективные оценки и комментарии по существу дела, в том числе через СМИ и социальные сети, недопустимы и будут расцениваться как давление на суд.

Однако, несмотря на неоднократные предупреждения, один из адвокатов Бокаева – Радмир Утепов – публично распространял собственные оценки и субъективные предположения относительно рассматриваемого уголовного дела в СМИ и социальных сетях. Причем соответствующее видеообращение появилось уже после того, как суд повторно предупредил участников процесса о недопустимости подобных действий.

Сегодня в начале судебного заседания государственный обвинитель обратилась к суду с ходатайством о вынесении постановления относительно правомерности публичных действий адвоката.

Прокурор подчеркнула, что установленные судом ограничения направлены на обеспечение объективного, всестороннего и беспристрастного рассмотрения уголовного дела, исключение любого давления на суд и недопущение вмешательства в отправление правосудия.

Суд согласился с доводами прокурора, подчеркнув, что адвокат проигнорировал распоряжения председательствующего и нарушил требования профессиональной этики, предусматривающие уважение к суду и правилам судопроизводства.


"Судебный процесс проходит в открытом режиме. Любой желающий может прийти и присутствовать на заседании, также обеспечена трансляция для представителей СМИ и слушателей. Участники процесса ранее предупреждались о недопустимости создания условий для давления на суд через комментарии в СМИ и публикации в социальных сетях. Несмотря на это адвокат Утепов дважды нарушил данное предупреждение. Права защиты не ущемлены. Как профессионалы, вы обязаны защищать интересы своих доверителей в зале суда, а не с помощью медийной активности", – сказала судья.

Таким образом, действия адвоката формируют у аудитории искаженное восприятие и ошибочное мнение о ходе судебного следствия, создавая предпосылки давления на суд.

По итогам рассмотрения ходатайства вынесено частное постановление в адрес Алматинской городской коллегии адвокатов. Теперь действия защитника подлежат проверке на предмет соблюдения законодательства и профессиональной этики.

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Айсулу Омарова
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