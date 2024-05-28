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Законодательство РК

Суд вынес решение по частному постановлению адвокату Бишимбаева

Газымжанов, суд, адвокат , фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2024 18:28 Фото: Telegram/Jogargy_sot
В Астане 28 мая суд вынес решение по частному постановлению в отношении адвоката Ерлана Гызымжанова, которое ранее на процессе ему вынесла судья Айжан Кульбаева, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Судья Элеонора Онгарсынова озвучила, что постановлением судебной коллегии по уголовным делам суда города Астаны частное постановление Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Астаны от 15 апреля 2024 года, вынесенное в отношении адвоката Газымжанова по уголовному делу в отношении Бишимбаева и Байжанова, оставить без изменений, частную жалобу адвоката – без удовлетворения.

"Доводы частной жалобы адвоката не нашли своего подтверждения. Изучением аудио- и видеофиксации, протокола судебного заседания подтверждены доводы суда первой инстанции о неуважении к суду со стороны адвоката Газымжанова. Не подчиняясь требованиям председательствующей, своим поведением адвокат не только нарушил порядок главного судебного заседания, но и воспрепятствовал нормальному ходу судебного следствия по делу", – заявила судья.

По ее словам, постановление вступает в законную силу с момента оглашения. Судебные постановления обжалованию и опротестованию не подлежат.

Ранее Ерлан Газымжанов просил признать частное постановление незаконным.

27 мая полиция возбудила уголовное дело по заявлению об угрозах адвокату Ерлану Газымжанову. 

11 апреля 2024 года на девятом судебном заседании по уголовному делу в отношении экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева, обвиняемого в убийстве жены, адвокат Ерлан Газымжанов потребовал отвода судьи Айжан Кульбаевой. 

15 апреля судья Айжан Кульбаева вынесла частное постановление одному из его защитников Ерлану Газымжанову из-за неоднократного проявления неуважения к суду. 

3 мая 2024 года во время судебных прений по делу Куандыка Бишимбаева адвокат стороны защиты Ерлан Газымжанов получил несколько замечаний от судьи. 

13 мая в Астане судья Айжан Кульбаева озвучила приговор Куандыку Бишимбаеву, обвиняемому в убийстве с особой жестокостью супруги Салтанат Нукеновой.

27 мая апелляционные жалобы на приговор суда первой инстанции по делу Куандыка Бишимбаева и Бахытжана Байжанова поступили в столичный городской суд. 

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