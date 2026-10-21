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Общество

В Алматы продолжается технический пилот проекта LEZ

Low Emission Zone, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2026 11:12 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Алматы продолжается технический пилот проекта LEZ (Low Emission Zone) – зоны с низким уровнем выбросов загрязняющих веществ, сообщает Zakon.kz.

Проект направлен на изучение транспортных потоков, экологической ситуации и отработку механизмов функционирования зоны перед возможным переходом к следующему этапу.

"На текущем этапе проводится тестирование информационных систем, проверка корректности работы оборудования и анализ данных о въезжающем транспорте. Также проверяются работоспособность и эффективность всех элементов системы: процедура технического обследования автомобилей, требования к операторам, процессы передачи данных и взаимодействие между всеми участниками проекта". Пресс-служба акимата Алматы

Важно отметить, что в период технического пилота ограничения на движение транспортных средств не действуют. Кроме того, не применяются штрафы и не взимается плата за въезд на территорию LEZ.

"Для введения ответственности и всех предусмотренных ограничений акимату города необходимо утвердить границы зоны низких выбросов. Это произойдет не ранее 2027 года. Конкретные сроки, условия и параметры возможных ограничений будут определены по итогам пилотного этапа". Пресс-служба акимата Алматы

До утверждения границ зоны отсутствуют юридические основания для применения каких-либо санкций за нарушение режима LEZ. По результатам технического пилота будет оценена эффективность предлагаемых механизмов и определены дальнейшие параметры регулирования с учетом транспортной ситуации, экологических задач и интересов жителей города.

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Айсулу Омарова
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